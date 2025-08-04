  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyor!
Takip Et

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyor!

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025 TR-YÖS/2) başvuruları başlıyor. Sınav, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başlıyor!
Takip Et

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (2025 TR-YÖS/2) başvurular 7 Ağustos'ta başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri 2025 TR-YÖS/2 başvuruları 7 Ağustos'ta başlayacak. TR-YÖS/2 sınav uygulaması 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek." bilgilerine yer verdi.

Ağustos ayı kira artış oranı belli olduAğustos ayı kira artış oranı belli olduEkonomi
Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli olduTemmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli olduEkonomi
Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...Ekonomi
Eğitim
Üniversite tercihlerinde sona doğru: Bin 278 bölümde profesör yok
Üniversite tercihlerinde sona doğru: Bin 278 bölümde profesör yok
Üniversite sayımız son 25 yılda 73’ten 205’e çıktı
Üniversite sayımız son 25 yılda 73’ten 205’e çıktı
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
LGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
LGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Türkiye Maarif Vakfı öğretmen alımı yapacak! Başvuru tarihi belli oldu
Türkiye Maarif Vakfı öğretmen alımı yapacak! Başvuru tarihi belli oldu
400 akademisyen şüpheli! YÖK Başkanı'ndan açıklama: Sahte profesörlere çifte soruşturma
400 akademisyen şüpheli! Sahte profesörlere çifte soruşturma