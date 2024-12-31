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2025 yılı patent başvuru ücretleri belli oldu

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2025 yılı için e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda uygulanacak ücret tarifesini belirledi.

Haber Merkezi
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2025 yılı patent başvuru ücretleri belli oldu
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Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetenin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 67,42 lira, marka tescil ücreti 1618,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 17,42 lira olarak belirlendi. Tasarım tescil başvurularında ise 265,83 lira alınacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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