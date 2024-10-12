2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışan 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merak ediyor. Gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'na çevrildi.

OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5

Asgari ücret zammında enflasyon verileri de kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak hedeflendi.

İşçi kesiminin beklentisi ne?

Temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40.

Ancak asgari ücret zammı için şimdiden farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Bazı ekonomistler zammın enflasyonu tetikleyeceği için daha düşük tutulacağını öngörüyor. Uluslararası kuruluşlardan da asgari ücret zammıyla ilgili tahminler geliyor.

Almanya'nın dev bankasından asgari ücret zammı için senaryo

Alman Deutche Bank, geçtiğimiz günlerde milyonları endişelendiren bir tahminde bulunmuştu. Alman banka yeni yılda asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artmasını beklediklerini duyurdu.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Ancak bu orandan farklı rakamlar da konuşuluyor. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 aralığında olacağına yönelik tahminler de var. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

İşte asgari ücret tahminleri ve zamlı rakamlar:

Yüzde 25: 21 bin 252 lira

Yüzde 30: 22 bin 102 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 45: 24 bin 652 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira