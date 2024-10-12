2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
2024 yılının sonlarına yaklaşılmasıyla yeni asgari ücretin ne kadar olacağı da çok merak ediliyor.Asgari ücretle ilgili çeşitli kurumlar ve uzmanlardan peş peşe tahminler geliyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşçi kesimi asgari ücrete ne kadar zam bekliyor? Kulislerde asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışan 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merak ediyor. Gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'na çevrildi.
OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5
Asgari ücret zammında enflasyon verileri de kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak hedeflendi.
İşçi kesiminin beklentisi ne?
Temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40.
Ancak asgari ücret zammı için şimdiden farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Bazı ekonomistler zammın enflasyonu tetikleyeceği için daha düşük tutulacağını öngörüyor. Uluslararası kuruluşlardan da asgari ücret zammıyla ilgili tahminler geliyor.
Almanya'nın dev bankasından asgari ücret zammı için senaryo
Alman Deutche Bank, geçtiğimiz günlerde milyonları endişelendiren bir tahminde bulunmuştu. Alman banka yeni yılda asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artmasını beklediklerini duyurdu.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Ancak bu orandan farklı rakamlar da konuşuluyor. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 aralığında olacağına yönelik tahminler de var. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İşte asgari ücret tahminleri ve zamlı rakamlar:
Yüzde 25: 21 bin 252 lira
Yüzde 30: 22 bin 102 lira
Yüzde 35: 22 bin 952 lira
Yüzde 40: 23 bin 802 lira
Yüzde 45: 24 bin 652 lira
Yüzde 50: 25 bin 503 lira