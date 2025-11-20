Turkcell ile imzalar atılmıştı: Google, Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Turkcell’in 1 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak Google Cloud’un 2 milyar dolarlık yatırım yapacak olmasının Türkiye açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Yılmaz, “Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz." dedi

"Turkcell ile Google Cloud arasında kurulan ortaklık Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecektir"

Google-Turkcell yatırımına ilişkin değerlendirmesinde Yılmaz, "Böyle bir ortamda Turkcell ile Google Cloud arasında kurulan stratejik ortaklık, Türkiye’nin dijital egemenliğini ve bölgesel konumunu güçlendiren kritik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yatırım tutarına ilişkin, "Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar doları bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz" bilgisini paylaştı.

Yılmaz, "Türkiye önümüzdeki dönemde yüksek gelirli ülkeler kategorisine yükselecek yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Yeşil ve dijital dönüşüm verimliliği artıracak ekonomik istikrarımıza büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Google Cloud ve Turkcell, egemen bulut altyapısını Türkiye’ye taşıyor"

Egemen Bulut altyapısına yönelik de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Google Cloud, veri güvenliğini en üst seviyede tutmak ve Türkiye’deki regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla, Egemen Bulut altyapısını da Turkcell ile birlikte Türkiye’ye getirmektedir. Egemen Bulut altyapısının ülkemize taşınmasıyla kurumlar verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyebilecek, regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalışabilecektir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Google Cloud ile Turkcell arasında hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesine ilişkin olarak, "Yakın zamanda açıklanan Google Cloud ile Turkcell iş birliğinde hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin, Türkiye’nin veri, bulut altyapısı ve yapay zeka alanlarında bölgesel konumunu daha da güçlendirecek bir adım olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Google Cloud dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden biri

Kurulacak merkez, Google Cloud’un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden biri olacak. 12 Kasım’da ABD’nin San Fransisco kentindeki lansman toplantısında Google Cloud CEO’su Thomas Kurian şunları söylemişti:

“Turkcell ile Türkiye’de veri merkezi kurmak için iki buçuk yıldan bu yana çalışıyoruz. Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye’ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımıza bağlı olacak.

Türkiye’de kuracağımız bulut bölgesi ABD’deki bir bulut bölgesinde gördüğünüz tüm özellikleri sunacak. Bu bölge; hızlandırılmış işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ve siber güvenlik araçlarını içerecek.

Ayrıca veri işleme, analitik araçlar ve Google Cloud üzerinde çalışan sertifikalı çok geniş bir iş ortağı çözümleri paketi de sunulacak” 2032’ye kadar yatırımın en az 5 milyar dolarlık (yaklaşık 211,2 milyar lira) ekonomik değer oluşturması bekleniyor.