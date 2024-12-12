  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 700 bin kamu işçisinin ilave tediye ödemesi yapılacak
Takip Et

700 bin kamu işçisinin ilave tediye ödemesi yapılacak

Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2024 yılı ilave tediyelerin ödemeleri cuma günü yapılacak. İşçilerin 52 günlük ikramiyelerinin 13 günlük bölümünün ödemesi maaşa göre farklılık gösterecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
700 bin kamu işçisinin ilave tediye ödemesi yapılacak
Takip Et

Kamu işçilerinin ilave tediye yani 52 günlük ikramiyelerinin 13 günlük bölümü cuma günü ödenecek. İkramiyelerde ayrıca madencilere bir ödeme daha yapılacak. Bu ödeme 23 Aralık tarihinde hesaplara yatırılacak.

İşçiye yıllık 52 günlük ikramiye ödeniyor

Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin ikramiye (ilave tediye) ödemeleri için geri sayım başladı. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bunun 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük kısmı da yılın ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.

13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak

Yılın ilk yarısına ilişkin ikramiyenin ilk 13 günlük tutarı 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilmişti. Bu yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin birinci bölümü de 24 Haziran'da işçilerin hesaplarına yatırılmıştı. Şimdi bunun ikinci yarısı yani kalan 13 günlük bölümünün ödemesi 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ödemeler maaşa göre farklılık gösteriyor

Kamu işçilerine ödenecek ikramiye tutarı maaşa göre farklılık gösterecek. İşçilerden, maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlarına bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık tarihinde ödenecek.

İlave tediye ödemesi kimlere veriliyor?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödeniyor. Bu ödeme için işçinin; kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması, 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde bulunması, en az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması gerekiyor.

Asgari ücret görüşmelerine katılan 4 işçi ne dedi?Asgari ücret görüşmelerine katılan 4 işçi ne dedi?Ekonomi
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar'dan asgari ücret açıklaması: Makul bir ücret söylenirse varızTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar'dan asgari ücret açıklaması: Makul bir ücret söylenirse varızEkonomi
Asgari ücrette ilk toplantı bitti: İkinci toplantının tarihi belli olduAsgari ücrette ilk toplantı bitti: İkinci toplantının tarihi belli olduEkonomi
Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?Ekonomi

 

Ekonomi
Denizli Büyükşehir Belediyesi mısır piyasasını canlandırmak için 61 ton alım yapacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi mısır piyasasını canlandırmak için 61 ton alım yapacak
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı
Bakan Işıkhan duyurdu: Sensörlü şeker ölçüm cihazı SGK kapsamına alındı
Bakan Işıkhan duyurdu: Sensörlü şeker ölçüm cihazı SGK kapsamına alındı
KMTO Başkanı Buluntu: Suriye’nin yeniden inşası için destek vermeye hazırız
KMTO Başkanı Buluntu: Suriye’nin yeniden inşası için destek vermeye hazırız
Özelleştirme İdaresi Kütahya'daki taşınmazın satışını onayladı
Özelleştirme İdaresi Kütahya'daki taşınmazın satışını onayladı
Son dakika... Cari denge üst üste 5'inci ayda fazla verdi
Cari denge üst üste 5'inci ayda fazla verdi