ABD iş dünyasının yatırım radarında Türkiye var

Takip Et

DEİK ÖZEL YAYINI

DEİK/Türkiye–ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından bu yıl 13’ncüsü gerçekleştirilen Türkiye Yatırım Konferansı, iki ülke arasında önemli işbirliği fırsatları yaratırken, Türkiye’ye yatırım yapılma konusunda da olumlu sinyaller verdi.

TAİK, Amerika ile Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerini iki gün boyunca New York’ta bir araya getirdi. Amerikan iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ve dev şirketlerin CEO’larının katıldığı konferansın ilk gününde, Goldman Sachs ev sahipliğinde DEİK ve TAİK organizasyonuyla düzenlenen programda, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumlar ABD’li yatırımcıların Türkiye’ye olan iştahını kabarttı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ABD iş dünyasına Türkiye’de ticari alandaki uygulamalar ve piyasalardaki son durumu içeren bir sunum yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesindeki ekonomik programın mali ve finansal detaylarının yanı sıra büyüme, cari açık ve enflasyon gibi ABD’li yatırımcıların odağındaki konular hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

13’ncü Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Goldman Sachs’ın New York’taki genel merkezindeki ilk gün programındaki öğle yemeği ise ABD’li iş insanlarının yoğun ilgisine sahne oldu. 100'ü aşkın Amerikalı yatırımcının katıldığı konferansta, ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi. ABD iş dünyasının Türkiye’ye yatırım yapma iştahı beklentilerin üzerine çıktı. Portföy yatırımlarının yanı sıra pek çok hedef sektöre yönelik yatırım fırsatlarının ele alındığı konferanstan Türkiye’ye gelecek doğrudan yatırımların da sinyalleri alındı.

Yuvarlak Masa Toplantısı 38 firmanın CEO’sunu ağırladı

Gala Yemeği ve Yuvarlak Masa Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, BM Nezninde Büyükelçi Sedat Önal, Vaşington Büyükelçisi Murat Mercan ve Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nun katılımlarıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın ev sahipliğinde 20 Eylül 2023 tarihinde New York’ta gerçekleştirildi.

Türk ve Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Gala Yemeği’nde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekilerek iş birliği çağrısında bulunuldu. Bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye Yatırım Konferansı’nın Gala Yemeği’nde, aralarında Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile birlikte dünyanın önde gelen ABD’li yatırımcı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 180’e yakın konuk ağırlandı.

Erdoğan: “Ekonomik alandaki iş birliğimizi çeşitlendirmeliyiz”

13’ncü Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği’nde konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amerika ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik alandaki iş birliğimizi de çeşitlendirmemiz gerekiyor. İki ülke arasında, yeni ve çığır açan teknolojilerden kritik sektörlere, inovasyondan imalata, yapay zekâdan siber güvenliğe büyük bir potansiyel bulunduğunu görüyoruz. Amerika ile ekonomik ve ticari faaliyetlerimiz, ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur. İkili ticaret hacmimiz son 10 yılda 1,5 katına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. 2022 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacmimiz yüzde 15'in üzerinde artışla 32 milyar doları geçti” dedi.

ABD ile ticaret hacminde yakalanan bu artış eğiliminin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, "Ancak hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktır. Bunun için karşılıklı olarak gayretlerimizi artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda sizlerden beklentimiz yüksektir. Amerika ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik alandaki iş birliğimizi de çeşitlendirmeliyiz” dedi. ABD ile çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri gibi tek taraflı uygulamalardan kaynaklanan sorunları aşmayı ümit ettiklerini belirten Erdoğan, “Aynı şekilde savunma sanayii alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin de bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Bölgesinin istikrar abidesi olan Türkiye'nin jeopolitik öneminin ve ekonomide sunduğu fırsatların buralarda tanıtılmasında sizlere de önemli görevler düşüyor. Türkiye-Amerika ilişkilerinin ilerletilmesi için özel sektörün, siz değerli iş dünyasının ve iş konseylerinin çabalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Bu alandaki gayretlerinizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin yanı sıra büyükelçiliklerimizin, konsolosluklarımızın, ticaret müşavirliklerimizin ve devletimizin tüm kurumlarının sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu tekrar ifade ediyorum” dedi.

Bolat: "ABD'li şirketlerin ülkemize göstermiş olduğu ilgi dikkat çekici"

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısının 2002 yılında 6 bin civarındayken bugün 80 bini aştığını söyleyerek, "Bu noktada ABD'li şirketlerin ülkemize son 20 yılda göstermiş olduğu ilgi özellikle dikkat çekicidir. ABD'li yatırımcı firmalar, Türkiye'yi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırmış ve Türkiye'mize 14,5 milyar dolarlık yatırım yapmışlardır. Bu minvalde Hollanda'dan sonra en büyük dış yatırımcı ülke olan ABD'li firmalardan 2 bin firma Türkiye'de 110 bin kişilik istihdam sağlamıştır" dedi. Dijital ve yeşil dönüşüme dönük yatırım alanları dahil olmak üzere Türkiye'nin jeostratejik konumu, gelişmiş üretim kabiliyetleri, uluslararası serbest ticaret ağları, donanımlı ve vasıflı iş gücüyle çok uluslu şirketler için tedarik zinciri ve tedarik kanallarını çeşitlendirme anlamında güçlü bir ortak olduğunu aktaran Bolat, "Türkiye'nin ticaret ve yatırımlarda temel vizyonu, dijital ve yeşil dönüşümü tamamlayarak, rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret üssü haline gelmektir. Bu anlamda ABD'li yatırımcıları da önemli bir ortak olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da ileri seviyelere taşınmasının önemine dikkati çeken Bolat, temel hedefin iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan uluslararası şirketlere daima destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Bolat, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin geçmişi ve ülkelerin potansiyeli dikkate alındığında içinde bulunulan dönemi iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Olpak:” Türkiye’ye yatırım için uygun ve güven veren bir ortam var”

DEİK Başkanı Nail Olpak da, 19 Eylül’de 13’ncü Türkiye Yatırım Konferansı’nı Goldman Sachs ev sahipliğinde Ticaret Bakaı Prof. Dr Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 120’si Amerikalı 200 katılımcıyla çok güzel bir program gerçekleştirdiklerini vurguladı. Programda sunumların ardından 2,5 saat karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Olpak, şunları söyledi:

“Bu süre de görüşmenin verimliliğini gösteriyor. Bugüne kadarki Yatırım Konferanslarımızın çok üzerinde bir ilgi ile ABD iş dünyasına yön veren dev şirketlerin tepesindeki üst düzey yöneticilerle bir arada olmamız, yatırımlar için Türkiye’yi konuşmamız son derece önemli bir kazanım oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın verdiği mesajlar, ABD iş dünyasında çok olumlu bir karşılık buldu ve Amerikalı iş insanlarının yatırımda Türkiye’ye daha fazla yöneleceğine birinci ağızdan şahit olduk. İki ülke iş dünyasının önünde portföy yatırımlarının ötesinde pek çok sektörde iş birliği ve yatırım fırsatları söz konusu. ABD iş dünyasının önünde Türkiye’ye yatırım için uygun ve güven veren bir ortam var. Orta vadede ayakları yere sağlam basan, güven veren, takvimlendirilmiş ve geçekçi hedefler ile hazırlanmış bir ekonomi yönetimi vizyonu var. Dolayısıyla çok olumlu geçen 13. Türkiye Yatırım Konferansımız ve bu bağlamda gerçekleştirilen ikili görüşmelerimizin meyvelerini alacağımıza inancımız tam. DEİK ve TAİK olarak bundan sonraki süreçte Türkiye’nin ABD nezdindeki yatırım cazibesini artırmak için tüm gayretimizle ticari diplomasi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl da aynı format içerisinde ABD özelindeki ekonomik ve ticari ilişkilerimize güç katacak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

Yalçındağ: “100 milyar dolarlık ticaret hedefimize yakınız”

Türkiye pazarının yetenekli iş gücü ve stratejik konumu ile 2 binden fazla Amerikan şirketine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken DEİK/Türkiye – ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise, “Küresel boyutlara ulaşmış Türk girişimciliği, dekakornları ve Nasdaq’a kote edilen teknoloji şirketleri ile büyük bir başarı öyküsü ortaya koyuyor” dedi. 100 milyar dolarlık ticaret hedefi uzak bir hedef olmadığını söyleyen Yalçındağ, “İş dünyası temsilcileri olarak, girilen bu süreci hızlandırmak için üzerimize düşen her türlü çabayı sarf etmeye hazırız. Siyasi alanda hangi meseleler yaşanırsa yaşansın, görüyoruz ki karşılıklı ticaretimiz bunlardan etkilenmeden istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. 100 milyar dolarlık ticaret hedefi uzak bir hedef değil. Bütün proje ve çalışmalarımızla bu hedefe yönelmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerine değerli desteğini vermekten hiçbir zaman çekinmeyen, kıymetli dostumuz General Jim Jones ile bu akşam burada, bu işbirliğini sizlerin huzurunda bir üst boyuta taşıyarak kurumsallaştıracağımızın da müjdesini vermek isterim. İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerine yön verecek aktif ve müttefik bir karşı kanat yapılanmasını iki ülke iş dünyasına artık kazandırıyoruz” dedi.

Yuvarlak Masa Toplantısında, DEİK/TAİK ile American Turkish Business Roundtable (ATBR) ile iş birliği anlaşması imzalandı.

13’ncü Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği ve Yuvarlak Masa Toplantısına, Boeing, Borusan, Çalık Holding, Eczacbaşı, Fiba, Hepsiburada, Kibar Holding, Koç Holding, Kontrolmatik Technologies, Meta, Sabancı, TAV, TEB Holding, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom sponsor oldu.