ABD'de tüketici güveni 13 ayın en yüksek seviyesinde

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı. Tüketici güveni şubatta geçen aya kıyasla 1,5 puan artarak 66,4'e çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren tüketici güven endeksinin, 65 değerini alması öngörülüyordu. Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan tüketici güven endeksi, ocakta 64,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 4,2 puan artarak 72,6'ya yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan düşüşle 62,3'e geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ekonomideki olumlu ve olumsuz son gelişmelerin şubatta tüketiciler arasında karışık tutumlara yol açtığını belirtti.

Genel olarak, yüksek fiyatların enflasyondaki son yavaşlamaya rağmen tüketiciler üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Hsu, ocakta 3,9 olan gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentilerinin şubatta 4,2'ye çıktığını kaydetti.



Hsu, tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 2,9 seviyesinde olduğunu bildirdi.