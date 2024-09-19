AB'de tekstil güçlendi, hazır giyimde zayıflama başladı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Avrupa Birliği ülkelerinin 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 37 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde Türkiye’nin bölgeye hazır giyim ihracatı ise yüzde 10,3 düşüşle 4 milyar 265 milyon Euro’ya geriledi. Söz konusu değer ile sektörün bölge ithalatından aldığı pay da yüzde 11,5’e kadar gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü. Aynı dönemde sektörün kg başına ihracat değeri de 21,5’ten 20,3 Euro’ya indi.

Bölgenin en büyük ikinci büyük tedarikçisi olan Türkiye tekstil sektörünün ihracatı ise aynı dönemde görece daha iyi bir performans gösterdi ve yüzde 10 olan genel ortalamanın altında yüzde 1,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde tekstil sektörünün bölge ithalatından aldığı pay yüzde 18,6’ya çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Konfeksiyon hem pazar hem de değer kaybetti

Hem iç hem de dış pazarda yaşanan durgunluk, enflasyonist baskı ve maliyetlerde meydana gelen artış, geride kalan dönemde 1 milyona yakın istihdam ile en fazla emek yoğun sektörler arasında yer alan hazır giyim ve tekstil sektörlerini küresel arenada olumsuz etkiledi. İki sektör de en büyük pazarları olan Avrupa birliğinde önemli oranda güç kaybetti.

Hazır giyim sektörü bölgede hem pazar hem de değer kaybederken tekstil sektörü ise pazarını artırsa da katma değerden ödün verdi. İki sektörden geride kalan dönemde en fazla etkilenen sektör ise hazır giyim oldu. Eurostat’tan alınan veriler ışığında İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan ve 2024 Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ‘AB Hazırgiyim ve Tekstil Pazarında Türkiye’nin Yeri Raporu’na göre Avrupa Birliği ülkelerinin 2023 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı 2022 yılı verilerine göre yüzde 17 düşüş ile 94 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği ülkelerinin 2023 yılında Türkiye’den gerçekleştirmiş olduğu hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 14,4 oranında düşüşle 11,1 milyar Euro seviyesine geriledi. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 37 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde Türkiye’nin bölgeye ihracatı yüzde 10,3 oranında düşüşle 4 milyar 265 milyon Euro seviyesine geriledi.

2024 Ocak-Mayıs döneminde ihracatı yüzde 4,7 düşüşle 9,4 milyar Euro’ya gerileyen Çin, bölgenin en büyük tedarikçisi olmaya devam ederken yüzde 5 düşüş yaşayan ve 7,8 milyar Euro ihracat gerçekleştiren Bangladeş ikinci ve Türkiye ise 4,3 milyar Euro ile üçüncü büyük tedarikçi konumunu sürdürdü.

Kg başına değer 20,3 Euro’ya geriledi

Türkiye’nin AB hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri pazarında Euro bazında 2022 yılında yüzde 11,5 olan payı, 2023 yılında yüzde 3,1 oranında artışla yüzde 11,8 olarak kaydedilirken söz konusu oran 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 8,3, 2022 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 5,9 düşüşle, Euro bazında yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin AB pazarı için birim fiyatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 düşüşle kg başına 20,3 Euro olarak gerçekleşti. Yine bu değer ile Türkiye, Avrupa Birliği’nin ilk on hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçisi arasında en yüksek birim fiyata sahip üçüncü ülke oldu. Ortalama kg fiyatı 15,1 Euro olan AB giyim ithalatında en yüksek birim değere sahip ülke 28,8 Euro ile Tunus olurken onu 27,1 Euro ile Fas takip etti.

Tekstilin pazar payı %9,3 arttı

Avrupa Birliği’nin 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde tekstil sektöründe en çok ithalat yaptığı 10 ülke arasında Türkiye, Çin’den sonra ikinci sıradaki konumunu korudu. Avrupa Birliği ülkelerinin 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde AB dışındaki ülkelerden ithal ettiği tekstil ve hammaddeleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azalarak 7,9 milyar Euro değerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, AB ülkelerinin Türkiye’den tekstil ürünleri ithalatı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,7 oranında düşerek 1,5 milyar Euro değerinde gerçekleşti. Türkiye’nin AB tekstil ürünleri pazarında Euro bazında 2022 yılında yüzde 17,6 olan payı, 2023 yılında yüzde 1,1 oranında düşüşle yüzde 17,4 olarak kaydedildi. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye’nin pazar payı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla yüzde 18,6’ya yükseldi.

Türkiye tekstil ürünlerinin Avrupa Birliği pazarında birim fiyatı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2023 yılı aynı dönemine göre yüzde 11 oranında ve 2022 yılı aynı dönemine kıyasla yüzde 10,9 oranında düşerek kilogram başına 4 Euro seviyesinde gerçekleşti.