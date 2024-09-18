Son dakika... Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor.

Başkan Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FOMC üyeleri, fiyat istikrarını ve tam istihdamı sağlamaya odaklı olmaya devam ediyor. Ekonominin gücünü devam ettirmeye bağlıyız. İş gücü piyasası enflasyon baskılarını bir kaynağı değil. Enflasyon geriledi; ancak hala hedefimizin üzerinde.

İşsizlik oranı biraz yukarı gitti, ama hala düşük. Bizim birincil odağımız enflasyonu aşağı getirmek. Enflasyon hedefimize çok daha yakın.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı ve iş gücü piyasası için aşağı yönlü riskler yükseldi.

Kararları toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz

Para politikası arz ve talep dengesinin yeniden sağlanmasına yardım etti.

Faizler konusunda önceden belirlenmiş bir rotada değiliz. Ortaya koyduğumuz projeksiyonlar bir karar veya plan değil. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz.

Faiz indirimleri daha hızlı, daha yavaş gidebilir

Eğer ekonomi güçlü kalmaya devam eder ve enflasyon ısrarcı olur ise, faiz indirim hızını azaltabiliriz. Ekonomi geliştikçe, para politikası hedeflerimizi en iyi karşılayacak şekilde ayarlanacak.

Son toplantıdan bu yana çok fazla veri geldi ve 50 baz puan indirimin doğru şey olduğuna karar verdik. Eğer uygun ise, faiz indirimleri konusunda daha hızlı, daha yavaş gidebilir; gerekir ise durdurabiliriz.

Eylül toplantısı kararları FOMC'nin bir acele, telaş içinde olduğuna işaret etmiyor.

Enflasyon ve istihdam konusunda sağlanan ilerlemeyi dikkate alarak politikamızı daha uygun şekilde ayarlama zamanı olduğuna karar verdik.