Abonelik alacaklarında takip süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğine göre, bu kapsamdaki alacağın "tebliğ imkansızlığı" nedeniyle alacaklı avukat tarafından kapatılmaması hâlinde, doyanın otomatik olarak kapatılması için belirlenen süre sınırı, son işlem tarihinden itibaren 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Düzenlemeye göre, bu kapsamda yer alan alacakların takibinde ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren alacakla ilgili haciz talep edilmemesi halinde takibin düşmesi için öngörülen süre de 2 yıldan 5 yıla yükseltildi.