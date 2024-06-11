Adana Ceyhan'da Kurban Bayramı sevinci: Emeklilere 7 bin TL ikramiye

Geçen günlerde şartları sağlayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini duyuran Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rakamı güncellediklerini duyurdu.

Başkan Aydar, “5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk” ifadelerini kullandı.

"Ne söz verdiysek tutumaya devam ediyoruz"

Beş yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirten Kadir Aydar, "Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ceyhan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye 7 bin TL ikramiye ödeyecek.