  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Akaryakıt devi BP, ABD'deki hisseleri için alıcı arıyor
Takip Et

Akaryakıt devi BP, ABD'deki hisseleri için alıcı arıyor

İngiliz enerji şirketi BP ABD'deki doğalgaz boru hattı işletmesindeki hisselerinin bir kısmını satmak için alıcı arıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıt devi BP, ABD'deki hisseleri için alıcı arıyor
Takip Et

BP, ABD'deki doğalgaz boru hattı işletmesindeki hisselerinin bir kısmı için alıcı arıyor.

Reuters’ın edindiği bilgiye göre, söz konusu bilgiyi veren dört kaynaktan ikisi BP'nin bu satıştan 3 milyar dolara kadar gelir elde edebileceğini belirtirken, bir kaynak şirketin işletmede yüzde 49'a kadar hissesini satmayı planladığını söyledi.

Satış şirket borçlarını azaltma planının parçası 

Diğer iki kaynağın verdiği bilgiye göre satış süreci BP CEO'su Murray Auchincloss'un şirketin geçen yıl artan borçlarını azaltma planlarının bir parçası olarak görülüyor. BP, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi. 

Nakit akışını artırmak ve borçlarını azaltmayı amaçlıyor

Şirket, ayrıca Lightsource BP güneş enerjisi birimi ile ABD'deki kıyı ve açık deniz rüzgâr enerjisi işletmelerindeki hisselerini satmayı planlıyor. Nakit akışını artırmak ve borçlarını azaltmak isteyen CEO Auchincloss, Şubat ayında şirketin stratejisini güncelleyecek.

Hatlar 1.1 milyon varil ham petrol, doğalgaz ve yakıt taşıyor

BP'nin internet sitesine göre, şirket ABD genelinde yaklaşık 1,500 mil (2,414 km) uzunluğunda boru hattına sahip ve bu hatlar aracılığıyla günde 1.1 milyon varil ham petrol, doğalgaz ve yakıt taşıyor.

Akaryakıt devi Türkiye'den ayrıldı: İstasyonlar yeni bir marka ile hizmet verecekAkaryakıt devi Türkiye'den ayrıldı: İstasyonlar yeni bir marka ile hizmet verecekŞirket Haberleri
ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldiABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldiKüresel Ekonomi
İş Girişim Sermayesi, TatilBudur'daki hissesini artırdıİş Girişim Sermayesi, TatilBudur'daki hissesini artırdıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi kasımda açık verdi
Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi kasımda açık verdi
Bakan Bayraktar: Türkiye’nin Gazprombank yaptırımlarından muaf tutulması gerekiyor
Bakan Bayraktar: Türkiye’nin Gazprombank yaptırımlarından muaf tutulması gerekiyor
Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi
TÜRKİYE'NİN CDS'İ 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı: Almanya'dan 'ciddi' kodlu duyuru
Almanya'ya giden kuru incirler toplatıldı
Tezgahlarda hamsi bolluğu: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! İşte balık fiyatları...
Tezgahlarda hamsi bolluğu: Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! İşte balık fiyatları...