Akaryakıt devi BP, ABD'deki hisseleri için alıcı arıyor

BP, ABD'deki doğalgaz boru hattı işletmesindeki hisselerinin bir kısmı için alıcı arıyor.

Reuters’ın edindiği bilgiye göre, söz konusu bilgiyi veren dört kaynaktan ikisi BP'nin bu satıştan 3 milyar dolara kadar gelir elde edebileceğini belirtirken, bir kaynak şirketin işletmede yüzde 49'a kadar hissesini satmayı planladığını söyledi.

Satış şirket borçlarını azaltma planının parçası

Diğer iki kaynağın verdiği bilgiye göre satış süreci BP CEO'su Murray Auchincloss'un şirketin geçen yıl artan borçlarını azaltma planlarının bir parçası olarak görülüyor. BP, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Nakit akışını artırmak ve borçlarını azaltmayı amaçlıyor

Şirket, ayrıca Lightsource BP güneş enerjisi birimi ile ABD'deki kıyı ve açık deniz rüzgâr enerjisi işletmelerindeki hisselerini satmayı planlıyor. Nakit akışını artırmak ve borçlarını azaltmak isteyen CEO Auchincloss, Şubat ayında şirketin stratejisini güncelleyecek.

Hatlar 1.1 milyon varil ham petrol, doğalgaz ve yakıt taşıyor

BP'nin internet sitesine göre, şirket ABD genelinde yaklaşık 1,500 mil (2,414 km) uzunluğunda boru hattına sahip ve bu hatlar aracılığıyla günde 1.1 milyon varil ham petrol, doğalgaz ve yakıt taşıyor.