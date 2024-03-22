Akaryakıta zammın ardından motorine indirim geliyor (22 Mart akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Art arda gelen zamların ardından bu kez akaryakıta indirim haberi geldi.

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.35 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.95 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.20 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.84 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.40 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 44.04 TL