Akaryakıtta fiyat değişti: Benzin ve motorine büyük zam geldi (15 Mart akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine gelen zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. 15 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,08 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.
Benzin grubunda bugün (15 Mart Cuma) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41,96 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,75 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42,06 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,78 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,63 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,00 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,83 TL