Akaryakıtta fiyat değişti: Benzin ve motorine büyük zam geldi (15 Mart akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​84,08 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

Benzin grubunda bugün (15 Mart Cuma) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41,96 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42,06 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,78 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,63 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,00 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,83 TL