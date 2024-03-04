Altın alanlar bir kez daha düşünsün!





Bu hafta Şans Sohbetleri'nde Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, büyüme rakamlarından hareketle gelecek dönemi ve piyasadaki beklentileri değerlendirdi.

Güldağ: Büyüme 2023'te yüzde 4,5 oldu. OVP hedefi yüzde 4,4'tü. Hafif üstünde gerçekleşti. Dünya ile karşılaştırdığımızda da oldukça yüksek bir büyüme. İlk kez trilyon doları geçti ekonomimizin büyüklüğü. Kişi başına gelir de 13 bin 110 dolar ile zirve yaptı. Tabii 2024'te farklı bir tablo görebiliriz. Yüzde 4 dahi zor bu yıl. Zira 2023'ün son çeyreğinde büyüme ivme kaybetmeye başladı. Ekim-Kasım-Aralık dönemi büyüme yüzde 1 civarında.

Ağaoğlu: Yerel seçim sonrası alınacak ek önlemlerle iç talep daha kısılmış olacak. Vergilerin artması talebin sıkılmasında etkili olacak. Bu yıl ancak 3,5-3,6 büyüme gelir. Borsayı da bozan beklentilerden biri de bu zaten. Borsayı yoruyor.

Güldağ: Piyasa dinamiklerinde yerel seçim öncesi önemli bir farklılık beklememek lazım. Şimdilik iyi giden taraf biraz da sürpriz biçimde ihracat. Ocak'ta 3,5'lik bir artış oldu, Şubat'ta yüzde 13,6. İthalatta ise azalma var. Cari açık gelecek hafta açıklanacak. Muhtemelen 40 milyar doların altına sarkacak.

Ağaoğlu: Kurlarda hızlanan bir tempo var. Yüzde 3,3'lü seviyelerde aylık artışlar var. Öte yandan 'değerlenen TL ile enflasyonu kontrol edeceğiz' söylemleri var Merkez Bankası'ndan. Eskiden beri bildiğimiz yüksek faiz-düşük kur politikası. Ancak bu politikanın çok uzun süremediğini de biliyoruz. Ülkenin karlılığını, verimliliğini artıramadığımız sürece bu denklem dönem dönem krizlere de yol açabiliyor. Onun için yüzde 3-3,5 artışla giden kur hareketinin nisan, mayıs aylarında 4,5- 5'lik aylık artışlara dönüşmesi sonra yataya dönmesi olası...

Güldağ: Programa sadık kalınırsa o tip artışlar bekleme. Ama haklısın piyasada kur artışının hızlanacağı beklentisi açık biçimde var. İhracatçıların dövizlerinin yüzde 40'ını TL'ye çevirmek için onlara tanınan 180 günlük süreyi son gününe kadar kullanmaları bunun bir göstergesi. Ki, döviz revervlerini de zorluyor.

Ağaoğlu: Merkez Bankası adına önemli gelişme son hafta yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 250 milyar liraya kadar çıkmış olan piyasadaki likidite adeta sıfırlandı. Piyasaya ek bir likidite kalmadı. Bu da TCMB'nin para politikasının artık daha verimli çalışmasını sağlayacak.

Güldağ: KKM'den girişler kritik...

Ağaoğlu: Evet oradan bir miktar likidite girişi olabilir ama bunu da yönetecek yeteneklere sahipler. TCMB faizleri daha verimli çalışılabilecek bir noktaya getirdi.

Güldağ: Ama senin işgören faizinde henüz denklem tutmuyor. Politika faizi yüzde 45. Kur artışlarını TL bazında faiz oranına çevirsen yüzde 43'e denk geliyor. Ama bankaya gittiğinde mevduat faizi yüzde 40. Herkes enflasyon artacak diyor. 70-75 diyor. O zaman gider bir şeyler almaya çalışırım tasarruf yapacağıma. Daha avantajlı. Böyle bakılıyor...

Ağaoğlu: TL faizinin kur artışından daha yukarıda olması lazım...

Güldağ: Son dönemde Anadolu'da iş dünyasının şirket sermayelerini korumak adına altına yatırım yaptığını daha fazla duyuyoruz...

Ağaoğlu: Çok ilkel bir spekülasyon diyebilir miyim buna?

Güldağ: İlkel spekülasyon değil. Çünkü yapıyor bunu insanlar.

Ağaoğlu: Yanlış anlama lütfen. Spekülasyon kötü bir şey değil. Hepimiz birer spekülatörüz. Ama çok doğru bir yol değil. Kullandığı hammadeleri de tercih edebilir.

Güldağ: Sen söyle doğrusunu...

Ağaoğlu: Hatalı bir tercih değil. Likit enstrüman. Ama aynı şekilde mesela fiziki altın yerine gidip altın fonu da alabilirsiniz. Piyasanın içinde kalır, istediğiniz an satabilirsiniz. Çok eski yöntemlerde ısrar etmenin manası yok. Altın her şeyden daha fazla değer kazanacak düşüncesiyle altın alıyorsanız bunu da fon üzerinden alarak yapabilirsiniz. Fiziki altında çok ciddi alım-satım farkı var. Yüzde 2-3. Yatırım fonu alırsanız bundan da kurtulursunuz.

Altının ons fiyatında 2065'in üstü zor görünüyor

Güldağ: Fiziki altın yerine altın yatırım fonu fikri güzeldi. Bir düşünmekte fayda var. Peki altın fi yatına ilişkin ne diyorsun?

Ağaoğlu: Altın fi yatı için birkaç noktaya birlikte bakmak lazım. Amerikan tahvilleri, Amerikan hisse senetleri ve dolardaki gelişmeler. Bir de gümüşteki gelişmeler. Benim altın ve gümüşten oluşan AGU paritesi 90'ın üzerinde. Demek altın gümüşe göre değerli. Bu da şunu söylüyor: Gümüşün desteklemediği bir altın rallisi beklemeyelim! Altın gittiğinde gümüş eğer peşine takılmıyorsa altının kendi başına gümüşten ayrılıp yukarı gitmesi çok zor.

Güldağ: Bir ara bu senin AGU paritesi çok daha düşüktü. Bu bir şey demiyor mu?

Ağaoğlu: Doğrusun. AGU paritesi 55- 70'ler arasında giderken, şu anda 90'lara geldiğine göre gümüş de yükselmiş demektir. Bir miktar gitti ama çok da hızlı gidebilmiş değil.

Güldağ: Neden gidemiyor altın?

Ağaoğlu: Nedeni Amerika'daki faizler. Geçen senenin sonunda bu yıl 6 faiz indirimi bekleyen piyasalarda Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizleri 3,84'lere kadar düşmüştü. Şimdi faiz indirim beklentisi bu yıl 3,5 faiz indirimine geriledi. Bu da Amerikan tahvil faizlerini 4,25-4,30'lara getirdi. Bu da faizin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini oluşturduğu için, para ucuz olmadığı için altın çok fazla yukarı gidemiyor. Şu anda elli günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Ons fi yatı 2033 dolarda. Üzerinde 2046 dolar seviyesi var.

Güldağ: Daha yukarı çıkar mı ?

Ağaoğlu: Halen daha 2065'lerin üzerini çok fazla görmüyorum. Onun üzerine giderse yukarı yönlü bir hareket olur. Ama o ihtimali düşük görüyorum.

Husiler'den yeni tip saldırı gelmezse petrol yatay

Güldağ: Petrole ilişkin 'Rusya vanaları kapatıyor' haberleri etkili oldu. Anladık ki, bu benzin satışına ilişkin. Ham petrol değil vanaları kapanan. Zaten Rusya'nın Türkiye'ye benzin satışı da yok bildiğim...

Ağaoğlu: Doğru. Biz Rusya'dan teknik olarak ham petrol alırız. Ham petrol, doğal gaz ve dizel alırız. Biz önemli bir dizel tüketicisi ülkeyiz ve Türkiye'deki rafineri kapasiteleri Türkiye'nin dizel ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Gerçi ilginç bir şekilde son zamanlarda bu miktar azaldı. Ama Türkiye benzin ihracatçısıdır. Rafinerilerimizin kuruluş modelleri itibariyle, özellikle eski rafineriler ağırlıklı benzin üretirler. Üretimlerini azalttılar ama halen bir miktar benzin ihracatı yapılır.

Güldağ: Rusya neden kısıtladı?

Ağaoğlu: Kendi ihtiyaçları için...

Dışarıya sattığı diğer ürünlerde bir kısıntıya gitmiş değil. Kısıntıya gidecek mali durumu da yok.

Güldağ: Ama petrol fi yatları hareketlendi. Tepe noktasını nerede görürüz?

Ağaoğlu: 85 dolar tepe noktası görünüyor ve tekrar 75 dolara doğru hamle gelebilir.

Güldağ: Neden 75 dolarlara insin petrol?

Ağaoğlu: OPEC'in 'gönüllü' üretim kısıntılarına devam etmesi. Eğer üretimde bir artış gelirse 75 dolarlara doğru bir hareket gelir. Artış gelmezse şu andaki 80-85 dolar seyrini bir süre daha koruyacağız. Eğer Kızıldeniz ve Basra'dan çok olumsuz bir haber gelmezse özellikle Çin'in de baskısıyla sorunların bir miktar yumuşaması bekleniyor. Yeni bir şey duydum, inşallah başımıza gelmez. Husilerin internet hatlarına bir saldırı ihtimali var. Olursa yepyeni bir sıkıntıya yol açacağı aşikar. Psikolojik etkileriyle petrolde bir yükseliş gelebilir.

Gümüşte artık yeni bir beklenti var!

Güldağ: Gümüş aynı zamanda endüstriyel bir metal. Yükselmemesinin tek nedeni Amerikan faizleri mi?

Ağaoğlu: Hem faizlerin yüksekliği hem de küresel büyümeyle ilgili endişeler devam ettiği için de geride kaldı gümüş fiyatları. Ama diğer endüstriyel metallerde, nikelde, bakırda benzer bir durum var. Endüstriyel metallerin fi yatları hayli örselendi. Nikel kafasını kaldıramıyor, oysa elektrikli arabalar için en temel metallerden biri.

Güldağ: Her yer elektrikli araba kaynarken neden düşsün fiyatı?

Ağaoğlu: Şimdi 'elektrikli araba devri çok mu çabuk sona eriyor' gibi bir tartışma başladı. Tesla'nın sürekli fiyat kırıyor olması, Çin'in agresif biçimde indirimlerle piyasaya girmesi önemseniyor. Buna rağmen nikel toparlayamadı. Diğer endüstriyel metaller de aynı seyri izliyorlar.

Gümüş de çok yukarı çıkamıyor. Altın, gümüşe oranla bir çıt şanslı durumda kalitesinden dolayı.

Güldağ: Gümüş fiyatı nerede olur?

Ağaoğlu: Şu anda gümüş için kritik seviye 23 dolar. Ama gümüşte yeni bir beklentim var artık. Aşağıdaki majör trend çizgisinin önümüzdeki 2,5-3 ay içinde kademeli olarak 21,5'lara kadar gideceğini düşünmeye başladım. 21,5'lara geldiğinde büyük ihtimalle altın da 1935-1965 bandına kadar geri çekilebilir. Eğer çekilirse artık alım seviyelerine uygun hale gelecek.