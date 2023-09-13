Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puan?

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 8.201,64 puana yükseldi. BIST endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,74 puan değer kazandı.

Güne 24,14 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.184,04 puandan başlayan endeks, ilk yarıda en düşük 8.165,99, en yüksek ise 8.235,96 puanı gördü. Mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

İlk yarıda BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 31'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisseler hangisi?

Şişecam, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Enka İnşaat ve Ülker en çok işlem gören hisseler oldu.

Altındaki düşüş sürüyor

Altının onsu 1.911 dolar seviyesine indi.

Saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1.0730, sterlin/dolar paritesi 1.246 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde seyrediyor.

Serbest piyasada dolar ve euro fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9330 liradan, euro 28,9150 liradan satılıyor.

Değerli maden ve petrol fiyatları

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.911 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 artışla 92,1 dolardan işlem görüyor.