Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puan?
Piyasalarda gün ortasında son durum ne? 26 Eylül 2023 tarihinde borsada BIST 100 endeksi arttı mı, azaldı mı? Altın, döviz fiyatlarında güncel rakamlar, gün ortasında piyasaların kısa özeti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 8.354,14 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla 49,31 puan değer arttı. Mali endeks yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 1,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.
Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse hangisi?
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Kontrolmatik Teknoloji oldu.
Altının onsu 1913 dolara geriledi
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 148,8 düzeyinde seyrediyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.913 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 91,1 dolardan işlem görüyor.
Dolar euro kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,2470 liradan, avro 28,9020 liradan satılıyor.