Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puandan kapandı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8.000,46 puandan kapandı.

Güne 4,92 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 7.714,90 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 7.663,90, en yüksek 8.000,46 puanı gördü. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 3,64 artışla 8.000,46 puandan günü tamamladı.

Mali endeks yüzde 3,45, hizmetler endeksi yüzde 3,46, sanayi endeksi yüzde 3,86, teknoloji endeksi yüzde 5,09 değer kazandı.

BIST 30, önceki kapanışa göre 276,75 puan ve yüzde 3,39 yükselişle 8.430,00 puandan kapandı.

En çok işlem gören hisseler hangisi?

Hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu kaç dolar?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 1 milyon 685 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,54'ten gerçekleşti.

Dolar euro kaç TL?

Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9831 lira, satışta 27,0912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9721 lira, satışta 27,0802 lira olarak belirlemişti.

Euro/dolar paritesi (saat 18.20) 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2300, dolar/yen paritesi de 147,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.