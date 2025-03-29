Amasya’da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Amasya’da çiftçilere toplam 13 milyon TL değerinde kuraklığa dayanıklı yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı. Yüzde 50 hibeli 21 bin 40 dekar alanda ekilecek bin 52 torba ayçiçeği tohumu ve 4 bin 625 dekar alanda ekilecek 55 bin 500 kilo nohut tohumu düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

"Ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz etmektedir"

Amasya Valisi Önder Bakan, "Gıda sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir hammadde olan ayçiçeği ile mutfağımızın vazgeçilmez bakliyatlarından olan nohut üretimini arttırmak, dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde, ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz etmektedir" dedi.

Çiftçilere yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtımı gerçekleşen bin 52 torba ayçiçek tohumuyla 21 bin 40 dekar alanda üretim yapılacağını, 55 bin 500 kilo nohut tohumuyla 4 bin 625 dekar alanda üretim sağlanacağına değinen Vali Bakan, "Bu proje ile ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla, tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarımızın da en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de, "Kuraklık etkilerini en aza indirmek amacıyla üretim planlaması yapılmaktadır. Bunun yanında genel bütçe yani bakanlığımız bütçesiyle ve dış kaynaklı projelerle de üretim girdilerinin temini sağlanarak üreticilerimizin daha karlı üretim yapmasını sağlamaya çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım programına AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile MHP İl Başkanı Mustafa Akgül de katıldı.