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Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda! İşte beklenen yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da UKOME toplantısında toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapılmasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Ankara'da ulaşım tarifelerine %20 ila %30 arasında artış yapılmasının beklendiğini öne sürdü.

Haber Merkezi
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Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda! İşte beklenen yeni fiyat tarifesi
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2025'in başında yükselen maliyetler ve ekonomik şartlar nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlar, vatandaşların bütçesi üzerindeki baskıyı artırıyor. Son UKOME toplantısında İstanbul'da ulaşım ücretleri %35 oranında yükseltilirken, Ankara'da da benzer bir fiyat artışının gündemde olduğu belirtiliyor.

Ankara’da toplu ulaşıma zam beklentisi

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 20 ile yüzde 30 arasında zam yapılması planlanıyor. Zam sonrası 21 TL olan tam otobüs biniş ücretinin 25 ila 27 TL arasında olacağı öngörülüyor.

Güncel Ankara​ ulaşım ücretleri

Ankara’da toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart ve Başkentkart kullanıcıları için geçerli olan mevcut ücret tarifesi şöyle:
Ankara içerisinde toplu ulaşım araçlarında kullanılan EGO kart ücretleri şu şekilde:

Ankarakart / Başkentkart bir biniş ücreti

Tam: 21,00 TL

Tam aktarma: 10,00 TL

İndirimli: 10,50 TL

İndirimli aktarma: 6,50 TL

Kredi kartı ile biniş

Tam: 25,00 TL

NFC ile (cep tel.) biniş

Tam: 25,00 TL

Tek binişlik qr bilet

Tam: 24,00

Öğretmen bir biniş ücreti

İndirimli: 15,50 TL

İndirimli aktarma: 7,50 TL

Zam sonrası özellikle tam biniş ve indirimli ücretlerde önemli artışlar olması bekleniyor. Vatandaşlar, artan ulaşım maliyetlerinin günlük yaşamlarını ve bütçelerini nasıl etkileyeceğini tartışırken, birçok kişi bu zamların ekonomik zorlukları daha da artıracağıNI belirtiyor.

Yeni tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği ise önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

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