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Antalya Gazipaşa’da işçi yevmiyeleri belli oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2024 yılı tarım işçisi yevmiye ücretleri belirlendi.

Haber Merkezi
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Antalya Gazipaşa’da işçi yevmiyeleri belli oldu
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin, 3 Temmuz 2023 tarih ve 7635 sayılı "Tarım İşçilerine Belirlenen Asgari Ücret ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi" hakkındaki genelgesi dikkate alınarak, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanlığı'nda toplanan komisyon, tarım işçilerinin yevmiye ücretlerini belirledi. Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik başkanlığında yapılan toplantıya Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, Gazipaşa Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı ile ilçede görev yapan mahalle muhtarları, ilgili kurum yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Tarım işçisi günlük yevmiyesi 800 TL

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada komisyonun tavsiye niteliğinde belirlediği yevmiye ücretlerini duyurdu. Çelik açıklamasında, “Tarım işçisi günlük yevmiye (8 saat) 800 TL, işveren işçiyi kendi evinde ikamet ettiriyorsa 700 TL, nitelikli ve ağır işçilik (8 saat) 1000 TL, fazla çalıştırılacak her saat için ise 150 TL ücret verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca günlük çalışma saatinin 8 saat olmasına, öğleden önce 15 dakika ve öğleden sonra 15 dakika yemek molası 30 dakika olmak üzere toplamda 1 saat istirahat verilmesine, net 7 saat çalıştırılmasına ve ulaşımın karşılıklı anlaşmaya bağlı olmasına 12 Eylül tarihi itibariyle yaptığımız toplantının ardından karar verilmiştir. Alınan bu kararların hem üreticilerimiz hem de işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

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