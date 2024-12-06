Araç muayene ücretleri açıklandı: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?

2025 yılında bir çok kalemde artış olacak. Asgari ücret, emekli ve memur zammının yanında vergi ve harçlara da zam gelecek.

Geçtiğimiz günlerde vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranını belirleyen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti.

Araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 zam

Yeniden değerleme oranı araç muayene ücretlerini de etkiliyor. TÜVTÜRK'ün 2025 araç muayene ücretleri de yüzde 43,93 oranında zamlanacak.

2025 araç muayene ücretleri

Peki ne kadar muayene ücreti ödenecek? Hangi araç için ne kadar muayene ücreti ödenecek?

İşte motosikletten otomobile, kamyonetten arazi taşıtına, otobüsten kamyona kadar tüm araçların zamlı muayene ücretleri:

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret bin 821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye artış gösterecek.

Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL çıkacak.