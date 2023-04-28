Araç muayenesinde yeni dönem: Muayene belgesi verilecek mi?

Araç muayenesinde eyni dönem başlıyor. İki yolda bir yapılan periyodik değerlendirmede TÜVTÜRK istasyonlarına başvuran araç sahiplerine egzoz muayenesi raporu dijital olarak veriliyordu.

Bundan böyle, artık araç muayene istasyonlarında muayene raporları da dijital olarak verilecek.

Böylelikle 2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri kalkıyor.

Araç muayene raporları dijital ortamda

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle TÜVTÜRK tarafından işletilen araç muayene istasyonlarında artık araç muayene raporları dijital olarak da verilecek.

Uygulama sayesinde kağıt tüketiminin azaltılarak çevresel etkinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

Araç muayene etiketi kaldırılıyor

Düzenleme ile 2023 başından itibaren araçların plakalarına yapıştırılan araç muayene etiketleri de kaldırıldı. Böylece kağıt kullanımının azaltılması hedefleniyor.