Arjantin'de yoksulluk 20 yılın en yüksek seviyesinde!

CNBC-e'nin haberine göre, Arjantin hükümetinin uyguladığı kemer sıkma programının ardından ülkede yoksulluk oranı yüzde 52,9'a çıktı. Bu oran, son 20 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Ulusal istatistik kurumunun verilerine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki yüzde 41,7'lik orana kıyasla 11,2 puanlık bir artış yaşandı.

İstatistikler 3,4 milyon Arjantinlinin yoksul olduğunu gösteriyor.

Arjantin Başkanı Javier Milei, aralık ayında göreve geldikten sonra kamu harcamalarını keserek enflasyonu kontrol altına almak için adımlar atmıştı. Nisan ayında yüzde 300’e yaklaşan enflasyon, çalışanların ve emeklilerin alım gücünü zayıflattı. Ekonomistler, yüksek enflasyonun nedenini önceki hükümetler döneminde basılan paralara bağlıyor, ancak Milei’nin fiyat kontrollerini kaldırması ve pesonun değer kaybı da durumu kötüleştirdi.

Milei’nin sözcüsü Manuel Adorni, kemer sıkma programı olmasaydı ülkenin hiperenflasyona gireceğini savunarak şunları söyledi:

"Bizi neredeyse tamamen fakir bir ülke olmanın eşiğine getirmişlerdi."

Ancak muhalefet, bu politikaların ekonomiyi daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Milletvekili Victoria Tolosa Paz, kemer sıkma politikalarının çalışan aileleri ve yaşlıları daha fazla mağdur ettiğini söyledi.

Arjantin'de hükümete güven endeksi eylülde geriledi

Son anketler, Milei’nin popülaritesinin yüzde 50 civarından yüzde 40’a düştüğünü gösteriyor. Hükümete güven endeksi ise eylül ayında yüzde 14,7 oranında geriledi. Milei’nin özellikle emekliler arasındaki desteğinde keskin bir düşüş var. Ağustos ayında onaylanan emeklilik maaşı artışını veto etmesi, bu kesim üzerindeki olumsuz algıyı güçlendirdi.

Milei’nin göreve gelmesinden bu yana 136 bin iş kaybı yaşandı. Ülkedeki kayıt dışı sektör düşünüldüğünde bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Resmi verilere göre, temmuz ayında ekonomik faaliyet aylık bazda yüzde 1,7 oranında arttı. Bu artışın halk tarafından hissedilmesinin zaman alabileceği söyleniyor.