Asgari ücret için TİSK ve Bakan Işıkhan'dan önemli mesajlar

Mehmet KAYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma Hayatı İstişare Toplantısının açılışında konuştu. Bakan Işıkhan'ın, asgari ücreti dar ve sabit gelirlileri enflasyona karşı koruma açısından bir araç olarak vurgulaması ve bunu görev olarak nitelemesi dikkati çekti.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise gelir vergisi dilimlerinin düşüklüğü nedeniyle yıl içinde ücretin ikinci dilime geçmesinin yüksek ücret taleplerine yol açtığını vurgulayarak bu alanda düzenleme istedi. Ayrıca, üçlü danışma kurulunun uzun bir aradan sonra ekim ayı içinde toplanacağı duyuruldu.

Vedat Işıkhan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada iş dünyasından çağın gereği olan alanlarda yatırım yapmasını isteyerek, bu tür yatırımlara desteğe hazır olduklarını vurgladı. Çalışma hayatında ve ekonomideki her konuda sosyal diyalog sözü veren Işıkhan, büyüme ve istihdamın bu yolla sağlanabileceğini vurguladı.

Konuşmasında enflasyonun olumsuz etkilerine değinen Vedat Işıkhan, bu bağlamda asgari ücrete değinerek, dar ve sabit gelirlilerin refah seviyesinin korunmasına dikkat çekti. Işıkhan, “Son dönemde atılan adımlarla enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık her geçen gün daha iyi görülmektedir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı OVP ise ekonomimizin yol haritasını net bir şekilde ortaya koymuştur. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafiflemek adına önemli bir gündemimiz olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İşveren, gelir vergisinde ayarlama istedi

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise asgari ücreti zamanından önce gündeme getirmeyi istemediklerini belirtirken, ücret seviyesinin oluşumunda gelir vergisi dilimlerinin etkisine dikkat çekti.

Çalışanların yıl içinde, kendi hesaplamalarına göre 6. Aydan itibaren ikinci gelir vergisi dilimine geçtiğini hatırlatan Özgür Burak Akkol, “Asgari ücret konusu, henüz zamanı değil, odağımıza onu almak istemiyoruz çünkü konuşulunca sadece o konuşuluyor. Asgari ücret seviyesini bir yana bırakırsak, son 10 ılda yüzde 1271 oranında arttı. Burada gelir vergisi dilimlerinde çalışmaya ihtiyaç var. Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren bir konu. Maliye’nin hassasiyetini anlamakla birlikte, çalışanların büyük bölümü bizim hesabımıza göre 6 aydan sonra yüzde 27 vergi dilimine girdiği için ücrette, he de asgari ücrette artışları tam yansımıyor. Bu da ücret taleplerinin daha yüksek olmasına yol açıyor” dedi.

Özgür Burak Akkol’dan metal işkolu sözleşmesinde sert çıkış

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, metal işkolunda başlayan grup toplu sözleşmesinde işçi sendikasının ilk ücret talebini eleştirdi. Aynı zamanda işkolunun işveren sendikası tarafı olan MESS’in başkanı da olan Özgür Burak Akkol, işçi sendikasının teklifini “realistik olmayan” sözüyle niteledi. Akkol, “İşçi sendikalarının kendi seçim sürecinde realistik olmayan talepleriyle karşılaşıyoruz. Metal işkolunda ücrette yüzde 140, sosyal haklarda yüzde 400 artışlık taleplerle karşı karşıyayız. Masaya samimi olmayan düşük ücret teklifleriyle oturmak istemiyoruz. Sürecin bu hale gelmesi hem ülkeye hem çalışma barışına olumsuz etki edecek endişesini taşıyoruz” dedi.