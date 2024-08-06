Asgari ücretlinin alım gücü buhar oldu: 3.798 lirası eridi

Bu yıl ara zam yapılmayan asgari ücretlinin alım gücü enflasyon karşısında buhar oldu. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücretin alım gücü bugün itibarıyla 13.204 liraya geriledi. Geçen ay 10 bin liradan sadece 12.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı da bir aylık enflasyona dayanamadı. Böylece en düşük emekli aylığının alım gücü 1 Ağustos itibarıyla 12.109 liraya kadar düştü.

11 bin lira eridi

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı tüketici enflasyonunun yüzde 3.23, 7 aylık enflasyonun da yüzde 28.76 oranında arttığını açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası’nın çok altında kalan TÜİK’in resmi verilerine karşın maaşlardaki enflasyon kaybı devasa boyutlara ulaştı. Enflasyonun maaşlarda yol açtığı erimeden en ağır darbeyi temmuz ayını zamsız geçiren asgari ücretliler ile aynı şekilde ara zam verilmeyen özel sektör çalışanları aldı. Asgari ücrete en son 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla zam yapıldı, o günden bu yana bir daha da zam verilmedi. Asgari ücret yılın başında 17.002 liralık alım gücüne sahipti. Ancak 7 ayda yaşanan yüzde 28.76’lık enflasyon, asgari ücretin alım gücünü 3.798 lira eriterek 13.204 liraya düşürdü.

Sene başında maaşı 20 bin lira olan işçinin alım gücü 15.533 liraya, 30 bin lira olan özel sektör işçisinin alım gücü 23.299 liraya, 50 bin lira olan işçinin alım gücü de 11.168 lira birden eriyerek 38.832 liraya düştü. Özel sektör çalışanlarından temmuzda zam almayı başaranlar dışında kalan milyonlarca işçinin alım gücü yılın sonuna kadar her ay erimeye devam edecek.

Emekli memur 482 TL kaybetti

Bir aylık enflasyon memur ve emekli aylıklarında da büyük kayıp yaşanmasına yol açtı. Temmuz ayında 36.460 lira yapılan en düşük memur maaşının alım gücü 1.141 lira eridi ve ağustos ayında 35.319 liraya geriledi. En düşük memur emeklisinin aylığı temmuz ayında 15.414 liraya çıkmıştı. Ancak ağustos ayında bu emeklilerin alım gücü 482 lira eridi ve böylece 14.932 liraya kadar düştü. 12.500 lira olan en düşük işçi, esnaf ve çiftçi aylığının alım gücü de daha ilk ayda maaşlardaki erimeden nasibini aldı. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının alım gücü 12.109 liraya düştü. 20 bin lira olan emekli aylığının alım gücü ise 19.374 liraya kadar geriledi.