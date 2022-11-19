ATO'da görev dağılımı yapıldı

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) 8 ve 15 Kasım'da yapılan Oda seçimleriyle yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen ilk toplantılarda da görev dağılımı yapıldı.

ATO'nun 15 Kasım'daki Meclis toplantısında Meclis Başkanlığı görevine Mustafa Deryal yeniden seçildi. Deryal'in listesinde yer alan Ali İhsan Özdemir ve Vecdet Fehmi Şendil Meclis Başkan Yardımcısı olurken Ayşe Nilay Çelik de Katip Üyeliğe getirildi.

Meclis üyelerinden Alaattin Doğan, Ahmet Gültan ve Ömer Faruk Kayaaslan, yapılan oylamada Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

Dün yapılan toplantıda ise Yönetim Kurulu başkan yardımcılıklarına Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay seçilirken Sayman Üye Adem Ali Yılmaz oldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tekrar delege

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delege seçimlerinde TOBB Başkanlığı görevini yürüten Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO delegesi olarak yeniden seçildi.

TOBB Genel Kurul delegeleri, Mustafa Deryal, Halil İbrahim Yılmaz, Erdoğan Özegen, Ali Efe Bezci, Ceyhan Gündüz, Fırat Aslanbaş, Hakan Beker, Hakan Bilgin, Halil Yavuz, Kadir Karapınar, Levent Kırbaş, Macide Özge Kuzu, Mehmet Emin Başer, Mehmet Naci İlci, Mehmet Özbey, Metin Demir, Murat Kopan, Murat Ülkü Karakuş, Mustafa Tekeli, Mücahit Şentürk, Sıtkı Öztuna, Ümit Kılıç, Vecdet Fehmi Şendil ve Zeki Kara'dan oluştu.

ATO'nun Disiplin Kurulunda görev alacak üyelerin de seçimi tamamlandı. Avukat Sefer Sani Gülcü, Belgin Sağdıç, Ersan Erdoğan, Osman Fatih Destici, Melih Kılınçarslan ve Zafer Demir’den oluşan Disiplin Kurulu, ilk toplantısında Gülcü'yü Kurul Başkanı olarak görevlendirdi.

Odanın 29'uncu döneminde başkentteki tacirleri temsil edecek 192 Meclis üyesi de belli oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Baran, 2023'ün Cumhuriyet ile yaşıt ATO'nun da 100'üncü yılı olduğunu belirterek, "Mayıs ayında ATO'muzun kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Küresel ekonominin dönüşüm içinde olduğu bu süreçte Türkiye ile beraber ATO'muzun ikinci yüzyılını inşa etmek için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kulandı.