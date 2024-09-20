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Bakan Kurum TOKİ müjdesini açıkladı: İndirim geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül’de başlatacak. Bakan Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum TOKİ müjdesini açıkladı: İndirim geliyor
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ANKARA (EKONOMİ)

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) satışını yaptığı ve hala ödemeleri devam eden konut ve işyerlerinde, şarta bağlı olarak kalan borcun en az yüzde 25’ini ödeme koşuluyla yüzde 25 indirim yaptı.

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İndirimden 23 Eylül-18 Ekim günleri arasında yararlanılabilecek. Düzenleme peşin ödeme indirimi olmakla birlikte, borcun tamamını kapatamasa da kalan borcun en az yüzde 25 veya daha fazlasını ödeyerek de yüzde 25 indirim alınabilecek.

Hangi şartlarda indirim olacak?

Yapılan yazılı açıklamada indirim kampanyasından yararlanabilecek alıcılar sıralandı.

Buna göre;
• Temmuz 2023 öncesi (Haziran ayı sonuna kadar) konut-işyeri satın alanlar
• Kalan taksidi 12 ve daha az sayıda olanlar
• Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2023 sonu itibariyle başlayanlar,
kampanyadan yararlanabilecek.

Başvurular satış işleminin yapıldığı bankalar aracılığıyla yapılacak, ne kadar borcu kaldığı ve ne kadar ödeme yapması gerektiği bankadan öğrenebilecek.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu varsa ödenmiş olması şartı da aranacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahipleri; bankaya giderken site yönetiminden alacakları ‘borcu yoktur’ belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de alacak.

İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.

Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu

Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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