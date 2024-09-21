  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek, Almanya'da çok sayıda şirket yöneticisiyle bir araya geldi
Takip Et

Bakan Şimşek, Almanya'da çok sayıda şirket yöneticisiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesinin Türkiye için düzenlenen 2. oturumunda Almanya'nın en büyük şirketlerinin yöneticileriyle görüştü. Oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketlerin yer aldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek, Almanya'da çok sayıda şirket yöneticisiyle bir araya geldi
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yöneticileriyle bu ülkede düzenlenen zirvede görüştü.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katıldı.

Zirve, Almanya'nın en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.

Bakan Şimşek, 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı.

Bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bu toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek, dün gece saatlerinde yurda döndü.

 

2025 için elektrik iletim ek ücreti belirlendi2025 için elektrik iletim ek ücreti belirlendiEkonomi

 

Ekonomi
Pamukkale'de nar hasadı başladı! 50 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor
Pamukkale'de nar hasadı başladı! 50 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor
MEB, okullardaki temizlik sorunu için 30 bin ilave personel alacak
MEB, okullardaki temizlik sorunu için 30 bin ilave personel alacak
BDDK’dan kredi gevşemesi sonrası TCMB’nin ZK düzenlemesi kafaları karıştırdı
BDDK’dan kredi gevşemesi sonrası TCMB’nin ZK düzenlemesi kafaları karıştırdı
Coğrafi işaretli şeker fasulyesinin hasadı sürüyor! Dolu, rekolte düşüklüğüne neden oldu
Coğrafi işaretli şeker fasulyesinin hasadı sürüyor! Dolu, rekolte düşüklüğüne neden oldu
2025 için elektrik iletim ek ücreti belirlendi
2025 için elektrik iletim ek ücreti belirlendi
UTTS kapsamı genişletildi: Sisteme sıfır taşılar da dahil edilirken TTB takma zorunluluğu ertelendi
UTTS kapsamı genişletildi: Sisteme sıfır taşılar da dahil edilirken TTB takma zorunluluğu ertelendi