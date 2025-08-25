Bakan Şimşek: Kamu ihale kanununda değişiklik için çalışma başladı

CANAN SAKARYA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ihale yasasına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Şimşek, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da ‘kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecektir” eyleminin yer aldığını hatırlattı.

Açık ihale usulünün kullanımı artırılacak

Bakan Şimşek, bu çerçevede kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirileceğini, rekabete ve verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ve açık ihale usulünün kullanımı artıracak şekilde yeniden tanımlanacağını kaydetti. Bakan Şimşek’in verdiği bilgiye göre, referans alınan uluslararası düzenlemelerin yenilenmesi karşısında bunlarla uyumun artırılması, bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişmeler karşısında bu teknolojilerin etkin kullanımı sağlayacak ve alım sürecini hızlandırarak kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak.

Öte yandan, kamu ihalelerinde ihaleye hazırlık işlemleri, ihale ve ön yeterlilik dökümanının görülmesi ve indirilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, başvuru ve tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin karara bağlanması, sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yapılarak kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılmasını öngören Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına ilişkin uygulama yönetmeliği ise 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.