Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Borsada 'açığa satış' yasağı kaldırılmalı

Şans Sohbetleri'nde bu hafta, Borsa İstanbul'da doğru fiyat oluşumunun sağlanması için yapılması gerekenler, Sasa hissesi üzerinden masaya yatırıldı.

Güldağ: Fed Başkanı Powell'ın, Jackson Hole konuşması piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu. Enflasyondan çok, istihdam ve büyümedeki risklere vurgu yapınca, piyasa bunu 'faiz indirimine kapıyı açtı' diye okudu. Saat farkı nedeniyle Borsa İstanbul'a pek yansımadı ama hafta başı olumlu yansıması beklenebilir...

Ağaoğlu: Madem borsa ile açtık sohbeti, bir şey paylaşmak istiyorum. Borsada bir arıza var. Tamir edersek de çok faydalı olabilir...

Güldağ: Nedir arızanın sebebi?

Ağaoğlu: Normal koşullarda, vadeli işlem, opsiyon piyasası dediğimiz piyasa, teknik olarak herhangi bir finansal enstrümanda riski olanların bu risklerini bertaraf edebileceği, 'hedge' edebileceği bir yer. Bizim de VİOP'ta vadeli kontratlar veya opsiyon üzerinden işlem yapmaya dayalı gelişmiş bir modelimiz var. Buraya kadar her şey çok iyi. Fakat bu sistem çalışmıyor. Çalışamıyor.

Güldağ: Neden çalışmıyor?

Ağaoğlu: Çünkü açığa satış yasak. Bu sohbette hisse senedi hiç konuşmuyoruz ama derdimi anlatmak için isim vereceğim. Cuma günü, Sasa hisse senedinin spot fiyatı 4,63 alış, 4,64 satıştı. 30 Ağustos'ta, yani 8 gün sonra vadelisi dolacak kontrattaki Sasa hissesinin fiyatı ise 4,53-4,54'tü. Yani vadeli kontratı 10 kuruş aşağıdaydı. Bu, Sasa hissesi olan bir yatırımcı, açığa satış yaparak, pozisyonunu kapatıp 10 kuruş da para kazanır demektir. Eylül vadeli kontratı, yani 38 gün sonra vadesi dolacak kontratta ise fiyat 4,61- 4,63'tü. Yani cuma günkü spot fiyatıyla vadeli kontratı eşitti. Bu şu demek; size 38 gün vadeyle sıfır faizle para veriyor.

Güldağ: Sadece Sasa'da değil...

Ağaoğlu: Sadece Sasa ile ilgili değil. Sasa'nın adını gündemdeki hisse senedi olduğu için kullandım. Borsa 'sadece yukarı gitsin' diye açığa satışı yasakladığınızda, sağlıklı fiyat oluşumuna imkan tanımıyoruz. Sasa bir örnek. Zinhar, ne alın ne satın diyorum.

Güldağ: Takasla da satılabilir...

Ağaoğlu: Çok uzun, meşakkatli bir süreç. Profesyoneller yapar. Asıl konu, açığa satış yasağı yüzünden, borsada serbest ve doğru fiyat oluşumunun önündeki engel. Böyle olduğu sürece de, yabancıların ciddi anlamda gelmesini kimse beklemesin. Tabii ki, açığa satış yasağı borsadaki tek mesele değil. Ama borsanın sağlıklı işlemesi için iyi bir fırsat.

Güldağ: İçeride yeni siyasi şoklar yaşamaz, sorumlu davranıp, bu yönde risklerin artmasına meydan verilmezse, ABD'de faiz indirimlerinin başlayacak olması, doların zayıfladığı, Euro'nun göreceli değer kazandığı, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yönelik iştahın iyileşebileceği bir ortam oluşturur. Bu çerçevede, açığa satış yasağı gibi konuları getireceği fayda açısından yeniden değerlendirmekte fayda var.

Euro/dolar paritesinde 1,1750 düzeyi kritik

Güldağ: Powell'ın Jackson Hole'daki konuşması sonrası dolar zayıfladı. Parite 1,17'nin üzerine çıktı. Ne olabilir?

Ağaoğlu: Ukrayna-Rusya savaşının seyri Euro'yu etkiler. Putin işi doğrudan barış anlaşmasına getirdi. Trump da ikna olmuş görünüyor. Jackson Hole öncesinde, AB'nin güvenlik adımı belirsizliği nedeniyle, Euro lehine beklentiler törpülenmişti. Parite 1,16'nın da altına sarkmıştı. Yukarıda 1,1750 kritik eşik. Üzerine çıkarsa 1,20-1,22 bandı konuşulur. 1.1750 üzeri hedge etmeyi öneririm.

Güldağ: Yıl sonuna kadar yaklaşık 800 baz puan daha faiz indirildiği bir senaryoda TL'nin cazibesi sürer mi?

Ağaoğlu: Merkez Bankası ara hedef ve tahmin ayrışması ile sıkı para politikası tarafında kalacağını gösterdi. Yeni yılı yüzde 35 düzeyinde bir politika faizi ile karşılayabiliriz. Reel faiz verdiğimiz sürece TL cazibesini koruyacaktır.

Çin-ABD pazarlığı soya ve mısıra yaradı

Güldağ: Emtiada neler beklersin

Ağaoğlu: Şu sırada kayda değer bir yeni beklenti yok. Jeopolitik gelişmeler etkili olacak. İyi izlemek gerekir. Tarımsal emtia tarafında küçük bir not paylaşayım. Hindistan’a, Rus petrolü alımıyla ilgili biraz fazla sert bir sopa gösterildi. Çin ile yürütülen pazarlıktaki önemli unsurlar Amerikan çiftçisinin ürettiği soya ve mısır Bu ikisi pazarlığın ana unsurlarından biri haline geliyor. Soya fasulyesi 10 doların altına düşmüştü. Şimdi 10,5-10,60 dolarlara kadar yükseldi. Tamamen bu sebepten kaynaklanmış gibi görünüyor. Aynı şekilde mısırda da çok düşmüş olan fi yatların yükselişi için iyi bir mazeret oldu.