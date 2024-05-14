Bakan Şimşek OVP’nin gözden geçirileceğini açıklayarak tarih verdi
Bakan Şimşek, Brüksel'de düzenlenen "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğinde yaptığı konuşmasında, "OVP'nin gözden geçirilmesi yaz sonunda planlanıyor" dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğinde konuştu.
Bakan Şimşek, KKM'den çıkışın piyasayı bozmadan yapacağını belirtti ve konuşmasının devamında, "OVP'nin (Orta Vadeli Program) gözden geçirilmesi yaz sonunda planlanıyor" dedi.
Şimşek, kamuda tasarruf paketinin etkisiyle ilgili olarak ise, "Rakamı OVP gözden geçirmesiyle verebiliriz" şeklinde kaydetti.