Bakan Şimşek: Sadeleştirme adımlarımız sürecek
Bakan Şimşek, "Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz" şeklinde belirtirken; piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarının süreceğini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarının yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceğinin bildirilmesinin ardından değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesiyle makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam edildiğini söyledi ve sadeleştirme adımlarının süreceğini belirtti.
Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.
Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.
Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik.
Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."