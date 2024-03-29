Bakan Uraloğlu açıkladı: Emeklilere hızlı trende yüzde 10 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa ait trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim yapılacağını söyledi.

2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, 16 milyon civarındaki emeklinin yüzde 10’luk indirimden yararlanacağını bildirdi.

Uraloğlu artan talebi göz önünde bulundurarak Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferleri yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltuk kapasite artışı yapılacağını aktardı.

Tren indiriminin yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde uygulanacağını ifade eden Abdülkadir Uraloğlu, “Alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak üzere gerek yerel yönetim gerekse diğer tüm bakanlıklarla birlikte koordinasyon içerisinde en güzel en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş’nin 2023 yılında 255 milyon yolcu taşındığı bilgisini veren Uraloğlu,

“Farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu’muzun tarihi ve doğa güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret, sirkülasyon artıyor. Demiryolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor. Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracı tren… Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık.” diye konuştu.

Uraloğlu, yüksek hızlı trende yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da süreceğini dile getirdi.