Bakan Yumaklı: Orman köylerinde bu yıl evlenen kadınlara yüzde 50 hibe desteği verilecek

ANKARA (EKONOMİ)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl içinde evlenen kadınlara 70 bin liraya kadar yüzde 50 hibe desteği verileceğini, süne ile mücadele kapsamında tarla kenarına yapılacak rüzgar perdesi için ücretsiz fidan sağlanacağını, tıbbi aromatik tür fidanlarına ise yüzde 80 indirim yapılacağını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan İbrahim Yumaklı, orman köylerinde yaşayıp, bu sene evlenen veya çocuk sahibi olan kadınlara mikrokredi uygulaması kapsamında yüzde 50 hibe desteği verileceğini söyledi. Yumaklı 70 bin liraya kadar kullandırılabilecek kredilerin yarısının Bakanlık tarafından karşılanacağını bildirirken, geri kalan kısmın faizsiz olarak 4 yılda ödeneceğini belirtti.

Süne böceğiyle mücadele kapsamında tarlasının kenarında rüzgar perdesi yapmak isteyen orman köylülerinin destekleneceğini belirten İbrahim Yumaklı, bunlara ücretsiz fidan desteği sağlanacağını anlattı.

Bakan Yumaklı, orman köyünde yaşayan çiftçilere, gelir getirici ev tıbbi aromatik tür fidanların yüzde 80 indirimli olarak sağlanacağını söylerken, orman köyündeki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceklerini söyledi.