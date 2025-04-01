Sigorta sektörünün Kutup Yıldızı Ödülleri sahiplerine verildi

ANTALYA

Merkezi Antalya’da bulunan Sigorta İstihsalcileri İhtisas Derneği (SİİD) tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde sigorta sektörüne önemli katkıları olan kurum, kuruluş ve kişileri Kutup Yıldızları Ödülleri ile onurlandırdı.

SİİD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılavuz, yönetim kurulu üyeleri Tunç Terzioğlu ve Serap Düzgören Arı, firmaları ziyaret ederek ödülleri sahiplerine verdi.

Kutup Yıldızı Ödülleri’nin SİİD ve sektör adına bir ilk olduğunu belirten SİİD Kurucu Başkanı Ayhan Kılavuz, “Dernek olarak sektörümüze önemli katkıları ödüllendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Biz Sigorta İstihsalcileri İhtisas Derneği olarak sektördeki çalışmaları, gayretleri metafor olarak ‘Kuzey Yıldızlarımız’ olarak görüyoruz. Sektörümüze güvenli yol ve yolları gösteren ışıklarımız olduklarını dünden bugüne ve yarınlarımıza ışıkları ile güvenle ilerlediğimizin farkındayız. Bu ödülleri vererek takdir, minnet ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz’’ dedi.

Deniz kazasında yaşamını yitiren ve sigortacılık sektörüne önemli destek veren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar adına oğlu Tibet Bahar’a ödülü verildi.

SİİD Türk Sigorta Sektörü Kutup Yıldızları Ödüllerini alan firma ve isimler şöyle:

Akademisyen Ödülü: Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu,

Sektör Medyası Ödülü: Veli Karadeniz

Ulusal Medya Ödülü: Noyan Doğan

Ulusal Şirket Yöneticisi Ödülü: Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen,

Global Şirket Yöneticisi Ödülü: Axa Sigorta A.Ş Yöneticisi Yavuz Ölken

Emeklilik Sigorta Şirketi Ödülü: Fiba Emeklilik Yöneticisi Erhan İleri

Exper Ödülü: Mustafa Nazlıer

Katkı ödülü: Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Prof. Dr. Samim Ünal ve Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren.