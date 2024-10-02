Bakan Yumaklı: Tüketiciyi yanıltan hususlara toleransımız yok

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağını dile getiren Yumaklı, listelerin bugünden itibaren guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yer alacağını söyledi.

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulamada, taklitle ya da halkın sağlığını tehlikeye düşürücü gıdaların satışıyla ilgili herhangi bir şey yok. Şimdi bir kafeteryaya gidiyorsunuz. 'Tarım ve Orman Bakanlığının denetimiyle ilgili barkodu gösterir misiniz?' diyorsunuz. Bunu kapısına, önündeki menüye koymuş oluyor. Onu okuttuğunuz zaman o işletmenin bizim tarafımızdan kaç kez denetlendiğini görmüş oluyorsunuz. Tarım Cebimde uygulamasını indirmenizi ve gittiğiniz yerleri sormanız çok iyi olur. Bize de yardımcı olur. Bu konuda gönüllülük esası var."

Sorunlu ürünler sözleşmeli üretime dahil olmayanlar

Bakan Yumaklı, bu sezon üreticinin de tüketicinin de fiyatlardan mutlu olmadığına ilişkin bir yoruma karşılık, Türkiye'de 206 başlıkta ürün bulunduğunu belirterek, alt başlıklarla binlerce üründen bahsedildiğini söyledi.

"Sorun olan ürünlerin tamamı planlı bir şekilde yapılmayıp sözleşmeli üretime dahil olmayan ürünler." diyen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Şöyle bir veri var. Neresi olduğunu söylemeyeyim, (bu sezon) sorun çıkan ürünlerden sözleşmeli üretim yüzde 60'tan yüzde 40'a düşmüş. Takdir edersiniz ki pandemiden bu yana fiyatlama davranışı bozuldu. Çiftçi eylemleri konusunu daha önce bahsetmiştim. Burada herhangi bir önerisi olmayıp demokrasiyi farklı yerlerde aradıkları gibi, buna ilişkin konuları da üreticilerin bu yönünü kullanarak, onları sokağa davet eden bir anlayış maalesef önderlik etti buna. Ama daha sonra bir parti şeyine dönüştü ve çiftçilerimizin kahir ekseriyeti buna dahil olmadıkları için bu bahsedildiği gibi, Avrupa'daki gibi oluşturulmaya çalışılan ortam bizde olmadı. Ben sorun yok demiyorum. Ancak bu sorun ile ilgili onlar bu gösterileri organize etmekle uğraşırken biz çözümle uğraşıyorduk. Yani hiçbir çözümleri, yapısal tahayyülleri yok. Neyin ne olacağına dair bir şey yok. Sadece hadi bakalım gelin sokağa ve şunu söyleyin, bunu söyleyin."

"Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"

Bakan Yumaklı, ürün denetimine yönelik ALO 174 hattının yanı sıra sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp aracılığıyla gelen talep ve şikayetleri de dikkate aldıklarını belirterek, ambalaj üzerindeki tüketiciyi yanıltan hususları mutlaka tespit ettiklerini, bunlara hiçbir şekilde toleranslarının bulunmadığını vurguladı.

Taklit ve hileli ürün tespit ettiklerinde verilen cezalarla ilgili üst sınırları zorladıklarını dile getiren Yumaklı, yakalamaların tamamını Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de paylaştıklarını anlattı.

Tarım alanlarına bungalov yapılmasının yasal olmadığının altını çizen Yumaklı, "Kanuna aykırı işler yapılıyor. İl müdürlüklerimiz bununla ilgili suç duyurularında bulunuyorlar valiliklere. Onların da yasanın gereğini yapmaları gerekiyor. Son dönemde hobi bahçeleri başlığında tereddüde düşülen bazı hususlar var. Bununla ilgili de yeni yönetmelik çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde o biraz daha konuyu netleştirecek." şeklinde konuştu.