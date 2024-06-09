Bakanlık 400 bin Alman turist için harekete geçti: FTI krizi çözülüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan FTI grubunun 4 Haziran itibarıyla dünya genelinde operasyonlarını durdurduğunu belirterek, "Bakanlığımızca bir kriz masası oluşturduk," açıklamasını yaptı.

"Yoğun tanıtım kampanyası başlattık"

Bakan Ersoy, ielk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi” dedi. Kültür Yolu Festivali Samsun etkinliğinin tanıtımınında konuşan Bakan Ersoy, FTI bünyesinde bulunan ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar Türkiye’ye yönlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak “Başta firmaya atanan kayyım heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan, içlerinde Türk kökenli operatörlerin de yer aldığı Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre dün itibarı ile de bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyasını da başlattık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak, aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları çok büyük bir oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte” diye konuştu.

"Sezon başında belirlenen 7 milyon ziyaretçiyi yakalarız"

Firma yetkililerinin, Türkiye’deki işletmelerden alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan ettiğini ifade eden Ersoy, şunları söyledi: Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir. Sonuç olarak, krize tatilde yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması, tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın da olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı öngörüyoruz.