  Bakanlık'tan 'et fiyatlarının artacağı' iddialarına yanıt: Şap aşısı ile salgın kontrol altında
Bakanlık'tan 'et fiyatlarının artacağı' iddialarına yanıt: Şap aşısı ile salgın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Şap aşısının etkisiz olduğu, et ve süt fiyatlarının artacağı’ iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, öne sürülen iddiaların dezenformasyon olduğunu dikkat çekerek, şap hastalığına karşı geliştirilen aşı sayesinde 24 ilde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan ‘et fiyatlarının artacağı’ iddialarına yanıt: Şap aşısı ile salgın kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Şap aşısı’ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, ‘aşının etkisiz olduğu, et ve süt fiyatlarının artacağı’ iddialarının dezenformasyon olduğunu dikkat çekti.

Bakanlık, şap hastalığına karşı geliştirilen aşı sayesinde 24 ilde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu.

“Şap hastalığı için etkili bir aşı geliştirildi”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı kısa sürede etkili bir aşı üretildiği vurgulandı.

Bakanlık, hastalığın yayılımını engellemek için hayvan hareketlerinin kısıtlandığını ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığını hatırlattı.

12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şap Enstitüsü tarafından bugüne kadar 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edilirken, bu rakamın ağustos ayı sonunda 13 milyon 750 bine ulaşması bekleniyor. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıkmasıyla birlikte ilk etapta Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açıldı. 

24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı

Son olarak aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinde de hayvan pazarlarının açıldığı bildirildi. Böylece toplam 24 ilde hayvan pazarları yeniden faaliyete geçti.

Bakanlık  ‘et ve süt fiyatlarının artacağı’ iddialarına son noktayı koydu

Bakanlık açıklamasında, aşılamadaki başarının artmasıyla diğer illerde de pazarların kademeli olarak açılacağı vurgulandı. Ayrıca şap aşısının hastalığı yaydığı, etkisiz olduğu, et ve süt fiyatlarının artacağı ya da kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bunların bilinçli bir dezenformasyon olduğu ifade edildi.

