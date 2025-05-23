Bakır, piyasalarla ateşkes ilan etti

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda bakıra ilişkin daha pozitif bir görünüm oluşmaya başladı. Çin’in dirençli talebi ve ABD ile Çin arasında yumuşayan ticaret ilişkileri sayesinde hem Şanghay hem de Londra Metal Borsası’nda (LME) bakır fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor. Londra’da ton başına fiyat 9.500 doları aşarak son dönemin en yüksek seviyelerine çıktı. ABD’de oe vadeli işlemlerde fiyatlar pound başına 4,65 doları.

Çin’in talebi fiyatların en büyük destekçisi Fiyatlardaki yükselişin en büyük destekçisi, Çin’den gelen güçlü fiziksel talep. Çin Merkez Bankası’nın ekonomik büyümeyi desteklemek adına kredi ve likidite oranlarında indirime gitmesi, talebi artırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin’den gelen işaretler, talebin sadece kısa vadeli değil, yapısal olarak da güçlü kalabileceğini gösteriyor. Çin’in elektrik şebekesi yatırımları, elektrikli araç üretimi ve makine sektöründeki büyüme, emlak sektöründeki zayıflığı telafi ediyor.

Çin piyasasında arz sıkılığı fiyatları destekliyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) ve Londra Metal Borsası’ndaki (LME) stoklar son haftalarda düşüşte. Özellikle Çin’in ithal bakıra yönelik ödediği primlerin son dönemde hızla artması, iç piyasadaki arz sıkıntısını yansıtıyor. Şubat sonlarında 35 dolar/ton seviyelerinde olan Yangshan primi, kısa süre önce 100 dolar/ tonun üzerine çıkarak son yılların zirvesini gördü.

Ticaret cephesindeki gelişmeler moral verdi

Ticaret cephesinde ise Washington ve Pekin arasındaki gerginliğin geçici olarak azalması, yatırımcılara moral verdi. İki ülkenin karşılıklı olarak ithalat tarifelerini düşürme kararı, sanayi metallerine yönelik algıyı da pozitif etkiledi. ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı tarifeleri yüzde 145’ten yüzde 30’a indirmesi, Pekin’in ise çoğu mala uyguladığı tarifeyi yüzde 10’a çekmesi, kısa vadede endişeleri hafifletti. Ancak bu düzenlemenin sadece 90 günlük bir süre için geçerli olması ve uzun vadede belirsizliğin sürmesi, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaratıyor.

Zayıf dolar, kırmızı metali etkileyen faktörlerden

Bakırdaki toparlanmada etkili olan diğer faktörlerden biri ise ABD dolarındaki zayıflama. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimleri kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Öte yandan ABD’de kamu borcuna ilişkin endişeler ve Trump yönetiminin önerdiği bütçenin yaratacağı mali baskılar da doları baskı altına alıyor.

2. çeyrek ortalama fiyat beklentisi 400 $ arttı

Ancak piyasadaki oynaklık devam ediyor ve jeopolitik gelişmeler ile arz-talep dengesine ilişkin gelişmeler yakından izlenmeyi sürdürüyor. Finans kuruluşu ING, temkinli olmakla birlikte yılın geri kalanı için bakır fi yat beklentisini yükseltti. Kuruluş, yılın ikinci çeyreği için 8.900 dolar olan ortalama fi yat tahminini 9.300 dolara, yıl genelinde ise ortalama 8.900 dolar olan beklentisini 9.277 dolar olarak güncelledi. Bu arada Çin’in rafine bakır üretimi, bu yıl rekor kırmaya hazırlanıyor. Nisan ayında üretim 1,25 milyon tonla tarihi zirveye çıktı. Ancak hükümetin yeni izabe tesisi yatırımlarına sınırlama getirmesi ve konsantre bakır arzında yaşanan sıkılık, üretimde ani kesintiler yaşanması riskini gündeme getiriyor. Bu durum da yukarı yönlü fi yat baskılarını destekleyen unsurlar arasında.