Bankacılık sektörünün kârı şubatta arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 24 trilyon 662 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 1.111.779 milyon TL artmıştır.

Şubat 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 12.365.518 milyon TL, menkul değerler 4.259.295 milyon TL’dir. 2023 yılsonuna göre sektörün;

-Toplam Aktifi yüzde 4,7

-Krediler Toplamı yüzde 5,9

-Menkul Değerler Toplamı yüzde 7,3 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,55 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre yüzde 1,9 artışla 15.140.382 milyon TL olmuştur.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,6 artışla 2.231.001 milyon TL olurken, Ocak-Şubat 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 74.734 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,63 seviyesinde bulunmaktadır."