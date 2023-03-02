Bankalardan EYT'lilere özel promosyon kampanyası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen düzenlemenin Meclis'ten geçip yasalaşmasından sonra gözler emekli promosyonlarına çevrildi. Bankalar EYT promosyonlarını güncellemeye başladı.

2 milyon 250 bin kişinin emekliye ayrılacağı düşünüldüğünde bankaların promosyon rekabeti de artıyor. Bazı bankalar promosyon kampanyalarında değişiklik yapmazken bazı bankalar ise EYT promsyonu adı altında kampanyaya başladı. Kampanyalarda bazı bankalar koşulsuz promosyon ödemesi yanında 1000 TL'ye kadar bonus veriyor.

EYT'te yasanın Meclis'ten geçmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Emeklilik başvuruları başlayacak.

EYT'liler hangi bankayı tercih edecek

İlk maaşlarını alacaklar EYT'li emekliler, banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçecek.

Kamu ve özel bankaların EYT Promosyonu ödemeleri farklılık gösteriyor.

1 Mart 2023 tarihi itibariyle bankaların uyguladığı promosyon ödemeleri şu şekilde:

* Ziraat Bankası promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 – 7.500 TL'ye kadar 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 – 10.000 TL olanlara 4.500 TL ve

Emekli maaşı 10.000 TL üstüne olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

* Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL'ye kadar 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL olanlara 4.500 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL üstüne olanlara 5.000 TL emekli promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

* Halkbankası emekli promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL altına 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.499 TL arasına 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 - 9.999 TL olanlara 4.500 TL,

Emekli Maaşı 10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

* Garanti BBVA’da emekli promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar 3.600 TL,

Emekli maaşı 3.500 – 7.500 TL'ye kadar 4.200 TL,

Emekli maaşı 7.500 – 10.000 TL olanlara 5.400 TL ve

Emekli maaşı 10.000 TL üstüne olanlara 6.000 TL tutarında nakit promosyon imkanı sunuyor.

* İş Bankası promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar 4.500 TL promosyon (3.500 TL hariç),

Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL'ye kadar 5.250 TL promosyon (7.500 TL hariç),

Emekli maaşı 7.500 - 10.000 TL'ye kadar 6.750 TL promosyon (10.000 TL hariç),

Emekli maaşı 10.000 TL üstünde olanlara 7.500 TL promosyon imkanı sağlıyor.

* Akbank promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.499 TL'ye kadar 4.200 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL - 7.499 TL'ye kadar 4850 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 9.999 TL'ye kadar 6.250 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerine 7.000 TL SGK Emekli maaşı promosyonu ödüyor.

* Denizbank promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL altı 4.500 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arası 5.250 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arası 6.750 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL ve üstüne 7.500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

* Yapı Kredi Bankası promosyon ödemeleri

Emekli Maaşı, 3.499 TL'ye kadar 4.200 TL,

Emekli Maaşı 3.500 TL - 7.499 TL arasına 4.900 TL,

Emekli Maaşı 7.500 TL - 9.999 TL arasına 6.300 TL,

10.000 TL’ nin üstüne 7.000 TL nakit promosyon ödüyor.

* Türkiye Finans Bankası promosyon ödemeleri

Emekli Maaşı 3.499 TL’ye kadar 3.500 TL,

Emekli Maaşı 3.500 TL – 7.499 TL arasına 5.000 TL,

Emekli Maaşı 7.500 TL – 9.999 TL arasına 6.500 TL,

Emekli Maaşı 10.000 TL ve üstüne 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

* ING Bankası promosyon ödemeleri

ING Bankası, 7.500 TL koşulsuz promosyon ödemesi yanında 1000 TL bonus veriyor.