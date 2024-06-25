Bedelli askerlik ücreti 2024: Bedelli askerlik Temmuz 2024 ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz zammının ne kadar olacağı merak konusu. 6 aylık memur maaş zamlarının da etkili olacağı enflasyon farkına göre hesaplanacak bedelli askerlik ücreti zamlı olarak ilk kez kulis bilgilerinde yer aldı. Bu sene bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar çok yakından güncel zamlı bedelli askerlik ücretlerini takip ediyor. Peki son gelen bilgilere göre bedelli askerlik ücreti 2024 yılında ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024

Son olarak 2024 senesinin ilk günlerde yüzde 49.25'lik artış göstererek 182 bin 608 liraya yükselen asgari ücret, 6 aylık enflasyon oranına göre 1 Temmuz tarihinde yeniden zamlanacak. Gözler şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına çevrilmişken kulis bilgilerine göre yeni bedelli askerlik ücretinin 230 bin TL olacağı söylendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mevcut bedel üzerinden yani 182 bin 608 TL'den yatırmak isteyenler son olarak 28 Haziran 2024 tarihine kadar başvuru yapabilirler. Ancak Askeralma Kanunu gereği 1 Temmuz 2024 itibariyle bedelli askerlik zamlı halinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KREDİ VAR MI?

Bedelli askerlik için kredi imkanı sunan bankalar bulunmaktadır. Bu krediler, askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyen kişilere finansal destek sağlamak amacıyla verilir. Bankaların sunduğu bedelli askerlik kredileri, genellikle uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile sunulur. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin, bankaların belirlediği kredi şartlarını ve gerekli belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. Her bankanın kredi politikası farklı olduğundan, başvuru yapmadan önce farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak faydalı olabilir.