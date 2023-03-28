BETAM'dan Türkiye için %5 büyüme öngörüsü
"Birinci Çeyrekte Pozitif Büyüme" başlığıyla yayımlanan raporda Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Birinci Çeyrekte Pozitif Büyüme" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mart 2023 notunu yayımladı.
Yayımlanan notta Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğine pozitif bir büyüme sergileyeceği ve ekonominin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüyeceği öngörüsü paylaşıldı. Büyümenin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 olacağı tahmin ediliyor.
Kamu tüketim harcamalarında büyük artış öngören BETAM, kamu tüketim harmalarında ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,9'luk bir artış öngörüyor.
Raporun özetine dair kuruluştan yapılan açıklama ise şöyle:
Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,0 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,4 artacağını öngörüyoruz.