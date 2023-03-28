BETAM'dan Türkiye için %5 büyüme öngörüsü

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Birinci Çeyrekte Pozitif Büyüme" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mart 2023 notunu yayımladı.

Yayımlanan notta Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğine pozitif bir büyüme sergileyeceği ve ekonominin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüyeceği öngörüsü paylaşıldı. Büyümenin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 olacağı tahmin ediliyor.

Kamu tüketim harcamalarında büyük artış öngören BETAM, kamu tüketim harmalarında ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,9'luk bir artış öngörüyor.

Raporun özetine dair kuruluştan yapılan açıklama ise şöyle: