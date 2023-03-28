JPMorgan'dan 'defansif hisse' önerisi

JPMorgan Chase & Co'nun Küresel Piyasalar Baş Stratejisti Marko Kolanovic, ABD'de gerçekleşen ve Silicon Valley Bank'ın iflası ile ortaya çıkan bankacılık krizinin yarattığı artan belirsizlik ve yükselen durgunluk oranları sebebiyle ABD hisse senetleri yatırımcılarına, pozisyonlarını defansif tarafta tutmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Marko Kolanovic, müşterileri için yazdığı bir notta, finansal istikrarla ilgili endişelerin ve ekonomik tahminlerdeki aşağı yönlü revizyonların önümüzdeki aylarda görünümü daha da bozması ve risk iştahı üzerinde baskı yaratmasının beklendiği konusunda uyardı.

Kolanovic, "Bankacılık krizinin neden olduğu daha yüksek düzeydeki belirsizlik, bizi iki nedenden dolayı savunma pozisyonunda tutuyor. İlk olarak, daha yüksek belirsizlik, varlık fiyatlarına gömülü risk primleri üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturacak ve yatırımcılar arasında ihtiyati tasarruf ihtiyacını artıracaktır. İkincisi, ekonomik tahminlerin piyasaları yakalamak için vites küçültmek için uzun bir yolu var" dedi.

Kolanovic ve ekibi, teknoloji sektörü gibi düşük tahvil getirilerinden yararlanan sektörleri bu gibi dönemler için uygun olabileceği görüşünde.