Bir bira grubuna zam geliyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubunda fiyat artışına gidileceğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren geçerli olmak üzere Efes Pilsen bira grubuna 4 ila 9 lira arasında zam uygulanacağını açıkladı.
Dündar, söz konusu açıklamasında, "13-05-2024 itibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 TL zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.
Dündar’ın açıklamasına göre, zam gelen ürünlerin fiyatları şu şekilde güncellenecek:
Erdinger 33 cl: 99 lira
Hoegaarden 33 cl: 99 lira
Efes 30 cl: 50 lira
Miller 50 cl: 75 lira
Bud şişe 50 cl: 75 lira
Bud kutu 50 cl: 75 lira
Efes glutensiz 50 cl: 80 lira
Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira
Amsterdam: 100 lira
Leffe burne 33 cl: 100 lira
Duvel 33 cl: 130 lira
13-05-2024 İtibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 ₺ zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar güncel ve doğru bilgi için takipte kalın. pic.twitter.com/UOsx8O60TB— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 12, 2024