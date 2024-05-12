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Bir bira grubuna zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubunda fiyat artışına gidileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bir bira grubuna zam geliyor
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren geçerli olmak üzere Efes Pilsen bira grubuna 4 ila 9 lira arasında zam uygulanacağını açıkladı.

Dündar, söz konusu açıklamasında, "13-05-2024 itibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 TL zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Dündar’ın açıklamasına göre, zam gelen ürünlerin fiyatları şu şekilde güncellenecek:

Erdinger 33 cl: 99 lira
Hoegaarden 33 cl: 99 lira
Efes 30 cl: 50 lira
Miller 50 cl: 75 lira
Bud şişe 50 cl: 75 lira
Bud kutu 50 cl: 75 lira
Efes glutensiz 50 cl: 80 lira
Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira
Amsterdam: 100 lira
Leffe burne 33 cl: 100 lira
Duvel 33 cl: 130 lira

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