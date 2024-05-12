Bir bira grubuna zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren geçerli olmak üzere Efes Pilsen bira grubuna 4 ila 9 lira arasında zam uygulanacağını açıkladı.

Dündar, söz konusu açıklamasında, "13-05-2024 itibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 TL zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Dündar’ın açıklamasına göre, zam gelen ürünlerin fiyatları şu şekilde güncellenecek:

Erdinger 33 cl: 99 lira

Hoegaarden 33 cl: 99 lira

Efes 30 cl: 50 lira

Miller 50 cl: 75 lira

Bud şişe 50 cl: 75 lira

Bud kutu 50 cl: 75 lira

Efes glutensiz 50 cl: 80 lira

Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira

Amsterdam: 100 lira

Leffe burne 33 cl: 100 lira

Duvel 33 cl: 130 lira