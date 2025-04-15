Bir kentte 210 gramlık ekmeğe zam geldi!

Yozgat’ta 210 gram ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan zammın ardından artan girdi maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncıların, ramazan ayı öncesinde talep ettiği fiyat artışı, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

"Giderler arttı"

Fırın işletmesi sahipleri, geçen yıl ekmeğe zam yapıldığında 600 lira olan bir torba unun 870 liraya yükseldiğini, elektrik, su, SSK, asgari ücretin artmasıyla birlikte girdilerin de arttığını söyledi.

Yapılan zam ile 210 gram ekmek 10 liradan 12,5 liraya yükseldi

Fırın işletmecilerinin talep ettiği yüzde 35’lik zam yerine ekmeğe yüzde 25, pide ve parmak çöreğe ise yüzde 20 oranında zam uygun yapıldı. Yapılan zam ile 210 gram ekmek 10 liradan 12,5 liraya, 12,5 lira olan pide ve yöresel parmak çörek ve simit fiyatı da 15 liraya çıkartıldı. Zam öncesinde 50 lira karşılığında evine 5 ekmek götüren vatandaş, aynı paraya şimdi 4 ekmek götürmeye başladı.