  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bir kentte 210 gramlık ekmeğe zam geldi!
Takip Et

Bir kentte 210 gramlık ekmeğe zam geldi!

Yozgat’ta 210 gramlık ekmeğin fiyatı 2,5 lira artışla 10 liradan 12,5 liraya yükseltildi. Yeni fiyat bugünden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir kentte 210 gramlık ekmeğe zam geldi!
Takip Et

Yozgat’ta 210 gram ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan zammın ardından artan girdi maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncıların, ramazan ayı öncesinde talep ettiği fiyat artışı, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

"Giderler arttı"

Fırın işletmesi sahipleri, geçen yıl ekmeğe zam yapıldığında 600 lira olan bir torba unun 870 liraya yükseldiğini, elektrik, su, SSK, asgari ücretin artmasıyla birlikte girdilerin de arttığını söyledi.

Yapılan zam ile 210 gram ekmek 10 liradan 12,5 liraya yükseldi

Fırın işletmecilerinin talep ettiği yüzde 35’lik zam yerine ekmeğe yüzde 25, pide ve parmak çöreğe ise yüzde 20 oranında zam uygun yapıldı. Yapılan zam ile 210 gram ekmek 10 liradan 12,5 liraya, 12,5 lira olan pide ve yöresel parmak çörek ve simit fiyatı da 15 liraya çıkartıldı. Zam öncesinde 50 lira karşılığında evine 5 ekmek götüren vatandaş, aynı paraya şimdi 4 ekmek götürmeye başladı.

Mehmet Ali Erbil'e "bahis" suçundan 10 ay hapis cezası verildiMehmet Ali Erbil'e "bahis" suçundan 10 ay hapis cezası verildiGündem

 

Fimaks, yeni teknoloji yem otomasyon merkezini tanıttıFimaks, yeni teknoloji yem otomasyon merkezini tanıttıTarım

 

 

Ekonomi
Bakan Bolat duyurdu: Türk Dünyası Medya, Reklam ve Pazarlama Birliği kuruldu
Türk Dünyası Medya, Reklam ve Pazarlama Birliği kuruldu
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Ardıç: Ankara'ya teknoloji üssü ve serbest bölge kuracağız
Ankara'ya teknoloji üssü ve serbest bölge kuracağız
Finera Genel Müdürü Adıgüzel: İç dinamiklere odaklanan şirketler, küresel konjonktürü ihmal ediyor
'İç dinamiklere odaklanan şirketler, küresel konjonktürü ihmal ediyor'
Yatırım Bankacısı Nafız Kerim Kotan: “Siyasi kriz ortamı, makroekonomik gelişmeleri gölgeledi”
Yatırım Bankacısı Nafız Kerim Kotan: “Siyasi kriz ortamı, makroekonomik gelişmeleri gölgeledi”
Türkiye 691 milyon 397 bin dolarlık halı sattı
Türkiye 691 milyon 397 bin dolarlık halı sattı
Tarih belli oldu: Benzine zam geliyor
Tarih belli oldu: Benzine zam geliyor