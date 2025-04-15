  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mehmet Ali Erbil'e "bahis" suçundan 10 ay hapis cezası verildi
Takip Et

Mehmet Ali Erbil'e "bahis" suçundan 10 ay hapis cezası verildi

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla üç yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mehmet Ali Erbil'e "bahis" suçundan 10 ay hapis cezası verildi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında daha önce "ev hapsi" ile adli kontrol altına alınan Mehmet Ali Erbil hakkında açılan davada karar açıklandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erbil, “yasa dışı bahse teşvik” suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, ünlü sunucu ve oyuncu hakkında 10 ay hapis cezasına hükmetti. Ayrıca bin TL adli para cezası verildi. Hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.

Aylık geliri 300-400 bin TL arasında

26 Şubat’ta hâkim karşısına çıkan Erbil, savunmasında tiyatro sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin TL arasında değiştiğini belirtti.

Serdar Ortaç ile birlikte Malta’da bir otel açılışına davet edildiklerini ifade eden Erbil, burada yasa dışı bahis tanıtımının yapıldığı canlı yayına dâhil edilmek istendiklerini söyledi.

"Reklam amacıyla orada değildik" diyen Erbil, “Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla ilgisi yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum” dedi.

Savcı 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istemişti

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ali Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurduÇin, nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurduDünya
Babasına şiddet uygulayan Sansar Salvo tutuklandı!Babasını döven Sansar Salvo hakkında tutuklama talebiGündem
Gündem
Babasına şiddet uygulayan Sansar Salvo tutuklandı!
Babasına şiddet uygulayan Sansar Salvo tutuklandı!
AK Parti "zirai don" için Meclis'te araştırma önergesi verecek
"Zirai don" için Meclis'te araştırma komisyonu kurulacak
İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy: Doğal afetten etkilenen bölgeler afet bölgesine alınmalı
İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy:Doğal afetten etkilenen bölgeler afet bölgesine alınmalı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi
Tülay Hatimoğulları'ndan Erdoğan-DEM Parti görüşmesine ilişkin açıklama
Tülay Hatimoğulları'ndan Erdoğan-DEM Parti görüşmesine ilişkin açıklama
Okul müdürü öğrenciler protestolara katılmasın diye beş gün tatil ilan etti
Okul müdürü öğrenciler protestolara katılmasın diye beş gün tatil ilan etti