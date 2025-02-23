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Bir kentte Ramazan ayında pideye zam yapılmayacak

Türkiye'nin birçok ilinde Ramazan ayına özel çıkarılan pideler zamlanırken Malatya'da normal pidelere zam yapılmayacak.

Haber Merkezi
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Bir kentte Ramazan ayında pideye zam yapılmayacak
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Ramazan ayına özel pidenin çıkmadığı Malatya'da, normal 200 gram pide ekmeğin 10 TL'den satışına devam edilecek. Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, birçok yerde Ramazan ayına özel pidelerin yapıldığını ancak Malatya'da bu kültürün olmadığını söyledi.

Zam Ramazan Bayramı sonrası yapılacak

Sadece bu aya özel yağlı pidelerin olduğunu ve buna da herhangi bir zam yapılmadığını belirten Büyükelçi, ancak Ramazan Bayramı sonrası için 10 TL olan pideye zam yapacaklarını söyledi. Tüm Malatyalılara hayırlı Ramazanlar dileyen Büyükelçi, bu aya özel bir zam yapılmayacağını sözlerine ekledi.

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