BİSAM Raporu: Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 91 bin lirayı aştı

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 2025 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 91 bin lirayı aştı

Rapora göre, açlık sınırı olarak bilinen dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yalnızca gıdaya ayırması gereken aylık harcama tutarı 26 bin 418 TL’ye yükseldi. Temel ihtiyaçların tümünü kapsayan yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 TL olarak hesaplandı.

Tek kişinin yoksulluk sınırı 42 bini geçti

Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin hem gıda hem de barınma, ulaşım, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcamanın da 42 bin 526 TL’ye ulaştığı belirtildi. Bu tutar, tek kişinin yoksulluk sınırı olarak kayıtlara geçti.

Sağlıklı beslenmenin günlüğü 880 lira oldu

BİSAM verilerine göre bir ailenin günlük sağlıklı beslenme maliyeti ortalama 880 lira olarak belirlendi. En yüksek harcama gereksinimi 258 TL ile meyve ve sebzeye olurken, süt ve süt ürünleri 225 TL, et-tavuk-balık grubu ise 171 TL ile sıralandı. Ekmek için 80 TL, yağlar için 46 TL, yumurta içinse 17 TL'lik günlük harcama öngörülüyor.

Gıdada bütçedeki en büyük pay meyve ve sebzeye gitti

Gıda harcamalarının içeriğine bakıldığında, bütçedeki en büyük pay yüzde 29,3 ile meyve ve sebzeye ait. Et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 26,2; süt ve süt ürünleri ise yüzde 25,5’lik paya sahip. Ekmek ve tahılların payı yüzde 11,4 olurken, diğer kalemler yüzde 7,6 oranında yer tutuyor.

Raporda her bir bireyin beslenme ihtiyacının farklı olduğu da vurgulandı. Buna göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenme maliyeti aylık 7 bin 400 TL olurken, yetişkin bir kadında bu rakam 7 bin 15 TL. 15-18 yaş bir genç için 7 bin 377 TL, 4-6 yaş bir çocuk içinse 4 bin 626 TL’lik harcama yapılması gerekiyor.